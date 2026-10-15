Мост собираются построить в петрозаводском лесу

Горожан пригласили помочь подготовить лыжню к зимнему сезону

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У любителей активного отдыха большие планы на грядущую субботу. Впереди сезон лыж, а трассу нужно подготовить заранее. Работы много. От петрозаводчан ждут помощи.

На трассе «Фонтаны» в столице Карелии 17 октября собираются провести субботник, об этом сообщили городские власти.

Участники акции будут убирать мусор, красить скамейки. На лыжне также планируется возвести еще один мост.

Организаторы экоакции обеспечат участников необходимыми инструментами и перчатками. Желающих помочь подготовить трассу будут ждать у кафе к 10:00. В финале субботника всех напоят чаем.