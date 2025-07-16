Жителей Карелии ждет еще один жаркий день

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +26, +28, рассказали в гидрометцентр.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +24, +29, на севере местами +18, +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сортавале, Калевале днем +26;

В Кондопоге, Пудоже, Медвежьегорске, Суоярви днем +27;

В Олонце днем +28;

В Сегеже днем +25. © «Петрозаводск говорит»