16 июля 2025, 07:00
Погода

Жителей Карелии ждет еще один жаркий день

В республике продолжают купаться в солнце и наслаждаться отличной погодой
закат на озере
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +26, +28, рассказали в гидрометцентр.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +24, +29, на севере местами +18, +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сортавале, Калевале днем +26;

В Кондопоге, Пудоже, Медвежьегорске, Суоярви днем +27;

В Олонце днем +28;

В Сегеже днем +25. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
осадки
метеослужба
температура воздуха
Гидрометцентр
Карелия