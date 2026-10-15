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15 октября 2026
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Происшествия

Мотоциклисту стало плохо на повороте к старинной карельской деревне

Пряжинские пожарные выезжали на место происшествия
пожарные и гаи на месте происшествия
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

В среду, 14 октября, в 18:13 пожарных вызвали для оказания помощи человеку на повороте с автодороги «Петрозаводск – Суоярви» в сторону деревни Виданы.

Когда огнеборцы поселка Чална прибыли на указанное место, на дороге на боку лежал мотоцикл, рядом находился мужчина. По предварительным данным, как рассказали спасатели, мужчине стало плохо и ему нужна помощь медиков. 

пожарные смывают топливо с дороги
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожарные смыли разлившееся топливо с дороги. 

Сотрудники ГАИ, которые также прибыли на место происшествия, остались с водителем до приезда скорой помощи.

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