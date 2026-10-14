Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО в Карелии

Комплексная система поддержки включает медицинскую и психологическую помощь, адаптацию жилья, обеспечение средствами реабилитации, содействие в обучении и трудоустройстве

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

В Карелии ветеранов и их близких сопровождают социальные координаторы филиала фонда. Они содействуют в получении медицинской помощи и прохождении реабилитации, бесплатной юридической и психологической помощи, помогают с оформлением положенных мер социальной поддержки.

Важная часть этой работы — создание комфортных и безопасных условий дома. Для ветеранов с инвалидностью фонд адаптирует жилье с учетом состояния здоровья и индивидуальных потребностей. Такую поддержку получил Александр Теттиев из Олонца. После ранения он полностью потерял зрение на левом глазу, а на правом оно значительно снизилось. Ветерана и его семью сопровождает социальный координатор, которая помогла оформить положенные меры социальной поддержки. При содействии фонда Александр прошел реабилитацию в центре имени А.И. Мещерякова.

Image

Дом ветерана оборудовали системой «умный дом» и специальными датчиками. Александру передали новый смартфон для управления «умным домом», робот-пылесос, часы с речевым выходом и шрифтом Брайля и другие средства адаптации.

Image

Сделать повседневную жизнь удобнее помогает и адаптивная одежда, которой фонд обеспечивает ветеранов. Ее подбирают индивидуально, с учетом особенностей здоровья и потребностей человека. Такую одежду получил Сергей Шельшаков из Заозерья. До участия в СВО он участвовал в боевых действиях в Чечне. При содействии фонда Сергей также прошел диспансеризацию.

Наша работа строится на индивидуальном подходе — с учетом жизненной ситуации каждого ветерана, его потребностей и целей. Особое внимание уделяем родным наших защитников. Близкие часто становятся опорой для героев на пути возвращения к мирной жизни, поэтому мы также обеспечиваем комплексное сопровождение членов семей участников СВО и помогаем решать возникающие вопросы,

— отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

Получить подробную информацию о мерах поддержки можно у социального координатора фонда по месту жительства или в карельском филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1. Филиал работает по будним дням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Единый номер филиала: 8 (8142) 44-53-10.