Более 400 млн направят на обеспечение 135 детей-сирот в Карелии жильем

Дети-сироты получают ключи от квартиры или выплату на покупку жилья или погашение ипотеки

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В этом году в республиканской казне предусмотрено более 401, 4 млн рублей на обеспечение 135 детей-сирот жильем. На очередном заседании комиссии по принятию решений о предоставлении лицам из числа детей-сирот старше 23 лет выплаты на приобретение жилья было принято решение о предоставлении сертификатов на квартиры. Участники рассмотрели три заявления, по двум приняли положительное решение. Среди них участник специальной военной операции из Суоярви, сообщается в официальном источнике.

С начала года 74 человека из числа детей-сирот обеспечены жильем, из них 29 человек получили единовременную выплату. Всего в 2026 году получили сертификаты на приобретение жилых помещений – 21 человек, свидетельства – 26.

Размер выплаты из федерального бюджета на приобретение жилья или погашения ипотеки составляет более 4,8 млн рублей для Арктической зоны и более 3,9 млн рублей для другой части Карелии.