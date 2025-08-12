Хочешь – работаешь, не хочешь – все равно работаешь

Текст, фото: Алина Гапеева

Почти десять лет Дарья Блезгиева работает в индустрии красоты и создает ее своими руками. Мастер маникюра из Эссойлы трудится сама на себя. Как она призналась, у нее уже есть постоянные клиенты, стабильный доход. Хотя не все сразу получалось. Девушка рассказала, как делала первые шаги в малом бизнесе, поделилась своими переживаниями и достижениями.

Ее мастерская находится в центре поселка Эссойла. Несколько лет назад молодая женщина получила денежную поддержку от государства на развитие своего дела. Раз государство решило стимулировать частное предпринимательство, то почему бы не воспользоваться такой возможностью? Дарья Блезгиева в числе «первых ласточек» в Пряжинском районе решилась развивать свое дело.

Дарить радость

Даша по своей натуре – человек творческий. С детства увлекается рисованием, получила образование в области архитектуры, дизайна интерьера и проектирования местности… Но так сложилось, что обладательница творческого потенциала после получения диплома устроилась в эссойльскую поликлинику. Монотонный характер работы в регистратуре не давал ей в полной мере проявить свои качества. Зато после работы и в выходные она с удовольствием делала маникюр подружкам и родственникам. На первых порах это было хобби. Ведь так приятно делать окружающих тебя людей чуточку красивей и счастливей. Тем более в сельской местности, где услуги по уходу за ногтями были практически недоступны местным дамам, им приходилось далеко ездить к мастерам. Немного погодя Дарья поняла, что ее любительской квалификации недостаточно, и серьезно занялась обучением мастерству маникюра: прошла курсы, следила за новинками моды, а также постоянно практиковалась.

Новая профессия

В один все-таки тревожный день мать двоих детей уволилась из местной больницы и была официально признана безработной на бирже труда. Специалисты отдела занятости предложили ей пройти обучение на курсах парикмахера. Благодаря этой учебе она научилась делать прически. Любимое же увлечение — ухаживать за ногтями посетительниц — превратилось из хобби в работу на дому и стало приносить постоянный доход. Это были ее первые шаги к открытию своего бизнеса. В то время ее детки были маленькими, и она смогла совместить любимое занятие с их воспитанием.

Даша достаточно сильный и волевой человек, во всяком случае, во всех делах она рассчитывала только на собственные силы. На свои средства она закупала простенькое оборудование для косметических процедур по обработке ногтей, инструменты и расходный материал.

За шесть лет в этом бизнесе она, как говорится, набила руку на практике и выработала свой стиль в любимом деле. От специалистов девушка узнала, что в центре занятости при определенных условиях можно получить начальный капитал на развитие хоть небольшого, но своего дела без займов, кредитов и прочих долговых ям.

«Если ты имеешь идею, хочешь развивать свое дело, то для этого необходимо подать заявку на получение денежных средств и написать бизнес-план»,

— предложили работники биржи труда.

Но вот дадут ли вам деньги или нет, зависит от составленного плана и самой идеи. После подготовки документа, где были описаны производственный и маркетинговый планы, резюме, риски и гарантии проекта, а также описание продукции, Дарье Блезгиевой одобрили заявку.

С новосельем!

Не прошло и двух месяцев, как у начинающей бизнес-леди на руках оказались двести тысяч рублей. Выданные денежные средства девушка потратила только на то, что описала в бизнес-плане. В первую очередь она сделала ремонт в арендуемом помещении местного Дома культуры. В рабочем кабинете установила удобный диван, кресло, большое зеркало с подсветкой и телевизор. Получилось очень уютно.

Работа мастера без инструментов и оборудования в парикмахерском и маникюрном деле невозможна. Соответственно Дарья закупила дорогостоящее оснащение: лампы для маникюра, специальные вытяжки, сухожаровой шкаф, ультразвуковую ванну и прочие необходимые приспособления.

В 2015 году в Эссойле открыла свои двери первая мастерская красоты, владелицей которой и стала Дарья. Первая посетительница пришла к мастеру с коробкой конфет со словами: «С новосельем!» Слух о мастере и ее кабинете быстро распространился в сельской глубинке.

"Людская молва лучше всякой рекламы: рекомендациям друзей и знакомых люди доверяют намного больше",

— убеждена Даша.

Предпринимательница призналась, что график работы она корректирует по своему желанию. Но это совсем не значит, что она может спать до упора, пораньше уезжать с работы, устраивать отпуск и жить в свое удовольствие. У леди-босс со свободным временем туго, она ценит каждую минуту.

Несмотря на большую нагрузку, работа в бьюти-сфере эссойльчанке нравится.

«Хочешь – работаешь, не хочешь – все равно работаешь», — шутит девушка.

Тем, кто еще только решается открыть свое дело, Дарья советует не бояться и сделать первый шаг. Она уверена, что все получится. Надо только ответственно относиться к делу. За упорный труд можно получить не только материальные награды, но и признание, благодарность от окружающих и огромное удовлетворение.

Сегодня, спустя годы, у сельской предпринимательницы работы невпроворот. Плотная запись на пару недель вперед. Представительницы прекрасного пола из Эссойлы спешат к профессиональному специалисту, которым Дарья стала уже давно. И она умеет творить чудеса, превращая обычных сельских девушек, молодых, и не очень, женщин в чудесных красавиц! Эссойльским женщинам повезло: у них есть такая волшебница. © «Петрозаводск говорит»