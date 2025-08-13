13 августа 2025, 16:49
Загоревшаяся трава чуть не спалила дом в Карелии
Пожарные Беломорска утром оперативно ликвидировали возгорание
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня утром в Беломорске загоревшаяся трава чуть не натворила бед. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, в 10:36 спасатели получили сигнал о возгорании травы у жилого дома на улице Воронина. Возникла угроза расположенным поблизости хозпостройкам и самому зданию.
На место ЧП оперативно выехали шестеро специалистов пожарной части №61 на двух единицах техники. В течение получаса они успешно справились с огнем. © «Петрозаводск говорит»