Загоревшаяся трава чуть не спалила дом в Карелии

Сегодня утром в Беломорске загоревшаяся трава чуть не натворила бед. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, в 10:36 спасатели получили сигнал о возгорании травы у жилого дома на улице Воронина. Возникла угроза расположенным поблизости хозпостройкам и самому зданию.

На место ЧП оперативно выехали шестеро специалистов пожарной части №61 на двух единицах техники. В течение получаса они успешно справились с огнем. © «Петрозаводск говорит»