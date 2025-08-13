Известный преподаватель умерла в Петрозаводске

В возрасте 88 лет скончалась врач и преподаватель Петрозаводского медицинского училища Лидия Егорова. Ее не стало 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Карелии.

В течение нескольких десятилетий Лидия Егорова преподавала в Петрозаводском медицинском училище следующие дисциплины: терапия, инфекционные болезни, основы сестринского дела, а также обучала молодых педагогов на базе Петрозаводской городской больницы. Ее помнят как педагога, ставшего примером для многих поколений студентов.

В Минздраве выразили соболезнования родным и близким Лидии Егоровой. © «Петрозаводск говорит»