В карельском поселке благоустроили местную достопримечательность

Жители Матросов показали отличный пример того, как неравнодушие помогает менять жизнь к лучшему

Фото: сообщество «ТОС старые Матросы»

В поселке Матросы стало еще удобнее ходить по воду. Активисты местного территориального общественного самоуправления «Старые Матросы» не сидят сложа руки и продолжают приводить в порядок территорию вокруг своего знаменитого колодца.

Чтобы путь за водой стал комфортным в любое время года, сельчане решили облагородить подъезд к источнику. Собрались, скинулись на гравий, заказали спецтехнику и общими усилиями выровняли и уплотнили площадку. Теперь даже в самую дождливую погоду здесь будет чисто и удобно.

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Помимо дорожных работ, активисты занялись озеленением: высадили молодые деревья и кустарники, предусмотрительно защитив их аккуратными ограждениями.

«Даже погода в этот день сделала нам небольшой подарок – дождь ненадолго отступил, и мы смогли дружно, оперативно и с хорошим настроением провести все работы»,

– рассказали активисты.

Напомним, что колодец в поселке преобразился еще несколько лет назад. Тогда благодаря инициативе местных жителей старый источник превратили в современный объект: установили удобный насос, работающий от кнопки, и привели в порядок прилегающую территорию.

Теперь главная просьба активистов к односельчанам и гостям поселка – беречь созданную красоту. Ведь уют в Матросах зависит не только от того, сколько деревьев посажено, но и от того, насколько бережно каждый из нас относится к общему труду.