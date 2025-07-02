Услышать мнение лесного региона захотели в Москве и поехали в Карелию

Участники выездного заседания комитета Совета Федерации ровно 20 лет назад именно у нас в Карелии обсуждали Новый лесной кодекс РФ, который Дума к тому времени приняла в первом чтении. Председатель комитета Оганес Оганян отметил, что «многие российские реформы проводятся без анализа и учета их последствий». Сенаторы потому и приехали в Карелию, чтобы услышать мнение лесного региона о новом документе.

Москвичи решили проводить встречу в ЗС РК. Пока гости шептались в кулуарах с местными лесопромышленниками, губернатор Карелии, которым в те годы был Сергей Катанандов, объяснял сенатору Оганяну свою позицию. Тот открыл встречу словами: «Главная цель нашего обсуждения – выработать согласованную позицию. Послушать прежде всего регион». Глава РК основной доклад доверил премьер-министру Павлу Чернову. Главных моментов оказалось два. Первое: работа по принятию Лесного кодекса слишком затянулась, надо бы ускорить. Второе: по новым правилам регионы были лишены права управлять лесами, а это недопустимо.

На встрече много говорили про неэффективность использования лесных ресурсов. Премьер Чернов тоже не обошел эту тему: «Несмотря на огромный потенциал лесных ресурсов, эффективность их использования крайне низка». Самые горячие споры начались, когда на трибуну начали выходить лесопромышленники. Непонимание между теми, кто работает в ЛПК, и теми, кто принимает законы, оказалось на поверхности. «В моем представление передача функций в регион позволит найти тех, кто заинтересован в увеличении эффективности», - заявил Василий Преминин, генеральный директор ОАО «Сегежский ЦБК».

Охладило обстановку выступление директора Института экономики КНЦ РАН Анатолия Шишкина. С точки зрения науки – все понятно, воплотить на практике гораздо сложнее, сказал он. Лесной кодекс РФ, по его мнению, нужно было принимать, как есть, а потом сразу начинать его дорабатывать. А Карелию при этом нужно сделать пилотным регионом для отработки положений кодекса. С этим сенаторы как раз не спорили.

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Развитие современной экономики напрямую зависит от того, как мы используем компьютер – считали в инфоцентре ПетрГУ. Чтобы повысить информационную культуру, в республики в 2005 году реализовали проект «Электронная Карелия».

Для делового человека дорога каждая минута. Поэтому он выбирает очно-заочную форму обучения, например. Именно такую разработали специалисты Петрозаводского государственного университета. Занятия по освоению базового курса были рассчитаны на два месяца.

«Программа обучения предпринимателей в области информационно-коммуникационных технологий разработана в рамках проекта «Электронная Карелия», чтобы ознакомить наших предпринимателей с современными тенденциями в области развития информационных технологий», - сообщила Ольга Дербенева, главный специалист РЦНИТ ПетрГУ.

Когда журналисты снимали сюжет, группа на очном занятии с преподавателем училась составлять электронные таблицы, деловые графики. В начале курса уровень подготовки в группе был самый разный. Антон Климов несмотря на то, что некоторые познания в области компьютера были, узнал тут много нового. И заниматься ему нравилось. Хотя при дистанционной обучении приходилось просиживать за компьютером по ночам. Но и это его не сильно мучило, уверял он, такой режим мобилизует: «Когда прихожу с работы, потом семейные дела, а ночью в тишине здесь обучаюсь».

Проректора по информатизации ПетрГУ Наталью Рузанову называли родительницей проекта «Электронная Карелия». Наталья Сократовна искренне верила: развитие современной экономики напрямую зависит от того, как мы используем компьютер. Она делала все, чтобы повысить информационную культуру населения. Начало обучению предпринимателей было положено. Далее подобные курсы собирались провести в крупнейших городах Карелии. Всего было запланировано несколько уровней.

Летом 2004 года ушел из жизни Александр Дворецкий, декан филологического факультета ПетрГУ. Спустя год состоялась презентация его книги, изданной благодаря коллегам по кафедре. Книга представляла собой не только интерес для филологов, но и явилась своеобразным памятником прекрасному педагогу.

Когда он ушел из жизни, это было неожиданно, страшно и очень больно. Александра Дворецкого любили все. Не только тонкий исследователь, не только Учитель с большой буквы, не только страстный любитель театра и юмора – он был хорошим другом и прекрасным человеком. При жизни он не успел издать свою монографию. Коллеги сделали это за него. «Мы работали с большим энтузиазмом, - говорила доцент кафедры русской литературы ПетрГУ Лариса Колесова. – Потому что Саша такой светлый человек. И когда мы к кому-то обращались, то даже самые занятые люди откладывали все в сторону и занимались этим делом».

Друг Александра Дворецкого, преподававший в те годы в КГПУ Михаил Гольденберг сказал так: «Так сложилось, что Александр Васильевич мало писал. Он был очень требователен к слову. Он любил слово. И он больше был «устным» автором. Наверное, слово «общение» здесь главное. Я ощущаю это, как потерю. А что касается этой книги… Я думаю, что это наравне с памятником ему». Рукотворный, и одновременно нерукотворный. Александр Васильевич Дворецкий любил парадоксальные вещи, учил особому отношению к литературе и языку. Об этом рассказал Саша Великосельский, который писал у Дворецкого курсовик по Гончарову. В аспирантуре у него была уже другая тема, но к автору относиться со вниманием и уважением научил его Дворецкий.

Теперь и к самому Дворецкому, как к автору, отнеслись так же. Лариса Колесова, листая книгу, показала: «Саша тут в одном месте говорит о том, что современная литература халтурная, много опечаток в книгах и прочего. А у нас в книге тоже есть одна опечатка. И поэтому нам ужасно стыдно перед ним. Но была большая спешка – мы хотели успеть именно к дню памяти». В сборник вошли статьи о Белинском, Гоголе, Айтматове. Книгу опубликовало издательство ПетрГУ. О тираже можно было сказать так: «На всех желающих все равно не хватит». Скромный был тираж – 500 экземпляров.

Таким было 2 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.