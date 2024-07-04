Ряды журналистов Карелии пополнились профессиональными кадрами

Филологический факультет Петрозаводского государственного университета ровно двадцать лет назад поздравил своих выпускников. Торжество началось с минуты молчания. Студенты и преподаватели филфака почтили память скоропостижно скончавшегося декана факультета – Александра Дворецкого, который тоже в свое время учился в ПетрГУ (в феврале 2004 года журналисты телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке этой рубрики, взяли у Александра Васильевича интервью).

Выпуск 2004 года на филфаке стал особенным. Впервые там выпустили дипломированных журналистов. Специальные дисциплины читали у них известные в республике журналисты-практики. На этот курс пять лет назад поступили двадцать два студента – все, кто пожелал стать журналистом. Однако, учеба далась не всем. Выпускников оказалось всего семеро.

«Они очень разные. Есть очень мягкие, добрые, лирические. Есть другие. Пишут они – не все одинаково», - рассказала о своих «птенцах» доцент кафедры русского языка Лариса Колесова, которая создала курс и заведовала направлением журналистики на филфаке.

Преподавателей радовало, что все будущие журналисты уже были трудоустроены. Во время учебы они активно публиковались в разных изданиях, сотрудничали и с пресс-службами. Выпускник филфака Дмитрий Черниолевский был полон оптимизма: «Может быть, на радио, может быть, на телевидении. Или что-то пишущее. Но чтобы все было корректно, честно и правдиво». Как говорили преподаватели на торжестве, такой профессии «филолог» - нет. Но есть призвание. И они очень надеялись, что все 88 выпускников получили свои дипломы не зря.

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Пока дети продолжали наслаждаться законными каникулами, взрослые уже готовились к началу нового учебного года. К 1 сентября в Петрозаводске рядом с двумя школами – 29-ой и 40-ой – появятся новые спортивные площадки, обещали власти города.

В те годы около школы №29 решили построить жилой дом. Администрации Петрозаводска удалось договориться с фирмой-подрядчиком, что одновременно с этим на территории школы вырастет и новая спортивным площадка. Строителям она должна была обойтись примерно в полтора миллиона рублей. Только на один забор было нужно четыреста тысяч.

Бульдозер уже вовсю равнял территорию, на которой должна была вырасти спортплощадка. И лишь после этого собирались готовить место для строительства пятиэтажного дома. Строгие тогда у нас были городские власти. Но справедливые. Хочешь строить жилье и зарабатывать? Построй что-то и для города.

По словам специалистов, из-за строительства дома территория школы не должна была уменьшиться. А ученики только выиграют. Ведь проект предусматривал новое футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и яму для прыжков.

«Такая же работа ведется и по школе №40, там тоже появится к 1 сентября новая детская спортплощадка, которая будет работать в интересах школы», - заверил Александр Сафронов, заместитель главы самоуправления Петрозаводска.

По словам представителей администрации, договориться со строителями было непросто. Но как выяснилось, ничего невозможного нет. Практиковать такие сделки городские власти собирались и впредь. Вскоре новые спортивные площадки должны были появиться еще и на Кукковке и в поселке Соломенное.

Петрозаводчанка Екатерина Филимонова победила в очередном конкурсе красоты. «Мисс Русское радио» стал четвертым титулом нашей красавицы.

Лицом карельской радиоволны Екатерина стала за год до этого, после того как выиграла много призовых мест на конкурсах. В 2004 году это радио пригласило девушек из всех регионов, где вещало, на конкурс.

Первую неделю девушки загорали в Хорватии. Вторую – участвовали в фотосессии в Москве. Финал шел в Театра Российской армии. Среди прочих в жюри восседали Лев Лещенко и Павел Буре. Когда объявили результаты, Екатерина ушам не поверила.

Помимо короны ей подарили автомобиль «Шкода-Фабия». Прав у Екатерины пока не было, и за рулем сидел счастливый отец. Летом она отдыхала от московской суеты и давала советы начинающим моделям: как правильно ходить по подиуму, как побороть страх перед сценой, кому и когда нужно улыбаться. Напоследок Катя сказала, что мужчина ее мечты вовсе необязательно «умный и красивый банкир». «Главное, чтобы была любовь», - подчеркнула она.

Таким было 4 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Sam McGhee