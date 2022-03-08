Подарок на 8 марта: хит из советского кино спели журналисты Карелии

Дорогие женщины, с праздником Весны! Мирного неба!

Телекомпания «Ника» 20 лет назад поздравила всех своих телезрительниц с 8 марта. Сотрудники продюсерского центра «Фабрика грез» вместе с мужской половиной телекомпании решили создать и подарить всем женщинам музыкальный подарок – видеоклип на песню, которую знают и любят благодаря фильму Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Героев изображали журналисты Александр Колобов, Александр Ершов, Дмитрий Николаев, Николай Прокопец. А прекрасную половину человечества, ради которой все и затевалось, все сотрудницы телекомпании «Ника». Они не скупились на счастливые улыбки. Если вы посмотрите клип, то поймете – почему. Устоять перед обаянием и юмором корреспондентов «Ники» – просто невозможно. На 23 февраля журналистки «Ники» тоже сняли клип, оцените!

В Международный Женский день милиции в 2002 году пришлось поработать с удвоенной силой. По информации МВД Карелии, 8 марта в республике было совершено 53 преступления. 29 из них раскрыты по горячим следам. А в предпраздничные дни случались как серьезные, так и довольно комичные происшествия.

4 марта около 8 часов вечера в магазине на Комсомольском проспекте покупатель похитил пять бутылок водки и попытался скрыться. Прибывшие на срочный вызов наряд охраны задержал подозреваемого недалеко от магазина. Однако, спиртное бесследно исчезло!

А 6 марта незадолго до полуночи в один из сегежских ларьков ворвался грабитель в маске. И в лучших традициях американских боевиков стал требовать деньги, угрожая продавщице ножом. Девушке ничего не оставалось, как отдать из кассы 8 тысяч рублей. Охранной сигнализации в ларьке установлено не было.

А вот охранная сигнализация магазина «Премьер» сработала вовремя – 7 марта в шестом часу утра. Прибывший наряд Вневедомственной охраны обнаружил следы взлома входной двери. В магазин злоумышленники попасть не успели. Обнаружив, что дан сигнал тревоги, они поспешили удалиться.

На сладкое – о сладком. Мужчины в преддверии праздника стараются взвалить на свои плечи приготовления к празднику. Но главный атрибут сладкого стола – торт – они предпочитают не готовить, а покупать в магазине. Тогда еще не было такого широкого выбора – торты к нам везли не из столиц, их пекли и украшали на хлебокомбинате. И конечно, эти сладости создавали женщины-кондитеры. Красный день календаря – это горячая пора на и без того горячем производстве. Вот и к 8 марта работы прибавилось раз в пять. Над тортами и пирожными женщины трудились в три смены. В праздничные дни Петрозаводск в буквальном смысле поглощал до 20 тонн кондитерских изделий.

«В сутки три тонны, тортами – это 4,5 тысячи, - подсчитала мастер кондитерского цеха Ирина Назарова. – А в обычные дни – одна тонна».

Каждое кондитерское изделие соответствовало ГОСТу. Поэтому петрозаводчане доверяли именно хлебокомбинатовским сладостям. Первое, на что смотрит покупатель – внешний вид товара. Над ним трудятся не просто кондитеры, а настоящие художники. К празднику они разработали праздничные новинки. «Большой суфлейный торт «Нежность» 1,6 килограмм. «Абрикосовый» тоже 1,6. И разработали новые рисунки по тортам», - рассказали на комбинате. Залежи картонных коробок с вкусной начинкой отправилась по магазинам. А мастерицы уже начали подготовку к следующему празднику – к 1 апреля.

Таким было 8 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.