Гигантский кактус чуть не пробил крышу оранжереи в Петрозаводске

Принято считать, что лучший подарок женщинам к любому празднику – цветы. Что поразительно – одна из красивейших цветочных оранжерей города ровно 20 лет назад находилась на территории завода «Петрозаводскмаш». Но покупателей-мужчин не приглашали туда за подарками для своих любимых. В этой оранжерее выращивали цветы только для украшения завода. Заводской оранжерее было столько же лет, сколько и самому предприятию. В одно время на этом месте возводили и промышленный гигант, и зеленый оазис.

Пять женщин ухаживали за всей этой красотой. В начале весны они начали готовиться к сезону. Именно весной с началом высадки рассады на многочисленные грядки вокруг завода «Петрозаводскмаш» начнутся тяжелые трудовые будни для инженеров-озеленителей. Одна из них Ольга Журавлева рассказала: «Во все остальное время – зимой, осенью – здесь просто содержатся комнатные цветы, которые мы высаживаем для кабинетов. Для заводских помещений. Мы просто создаем красоту».

Гордость работающих в оранжерее – коллекция кактусов. Кстати, для любителей астрологии! Кактус – цветок скорпионов по гороскопу. Так что к 8 марта всем женщинам-скорпионкам можно смело дарить кактус в горшочке. А вот женщины-козерожицы должны обрадоваться цветку «толстянке». Его еще называют «денежное дерево». Тем, кто любит классику, больше понравятся азалии.

Работницы оранжереи были уверены, что никакой самый дорогой подарок не заменит радости от получения цветов. Будь то шикарный букет роз или скромная, но оригинальная композиция из комнатных растений.

«Многие женщины говорят, конечно, что в наши времена, может быть, лучше что-то другое, что-то материальное. Но я думаю, красивее цветов не может быть ничего. Это женский подарок. Самое приятное для женщины – получить цветы»,

- уверяла Ольга Журавлева.

Кроме романтичных подарков к 8 марта работницы оранжереи мечтали о новой большой теплице. В старой было тесно не только теплолюбивым каллам. Мало места было и гигантскому молочаю. Был здесь и кактус, который сначала не хотел расти в горшке, но после пересадки в открытую землю побил рекорды роста. Он стремился к солнцу и весне. И явно стремился пробить стекло тепличной крыши.

Где накануне женского праздника можно увидеть больше всего счастливых женских лиц? Журналисты уверены, что только в роддоме! Туда ровно 20 лет назад и отправились с поздравлениями. И действительно – все тамошние женщины, и работницы роддома, и мамы – были счастливы. Сегодня тогдашним новорожденным уже 20 лет. Спешим поздравить!

Марина Смирнова 6 марта в десять утра родила мальчика. Ребенок был долгожданным, его появления на свет в семье Смирновых стало самым счастливым событием.

«Муж хотел мальчика, а я хотела того, кого хочет муж. Лишь бы был здоров. И вот – все хорошо!», - говорила Марина. Самый главный вопрос, который беспокоил тогда Смирновых, как назвать своего первенца. «У меня только одно желание – назвать в честь мужа, а мужа зовут Виктор. Очень бы хотелось, чтобы его звали Виктор Викторович, и чтобы он был похож на мужа», - загадала заветное желание Марина.

В роддоме можно было услышать много счастливых историй. Как раз в те дни там родился ребенок в семье интернациональной, и имя ему нужно было выбрать такое, чтобы оно одинаково ласково и понятно звучало как на русском, так и на датском языках. Тогда в родильном доме №1 находилось сорок новорожденных. «А в среднем тридцать, - заявила главный врач роддома Людмила Афанасьева. – А сегодня сорок, это много. И еще в родильных залах сейчас находятся в ожидании родов еще будущие матери. В течение суток сегодня у нас произошло около десяти родов».

Всех молодых мам и тех, кто только готовился ими стать, поздравил глава правительства Сергей Катанандов. А также поздравил и тех, кто причастен к этому благородному и ответственному делу – рождению жизни на Земле.

Впервые за всю историю управления дорожной инспекции Карелии мужчинами в 2001 году стала командовать женщина – начальник штаба Татьяна Ивановна Гречухина. О чем в преддверии праздника мечтают женщины в погонах, решили разузнать журналисты телеканала «Ника Плюс». В управлении ГИБДД Карелии женщин было немного. Коллеги-мужчины их, конечно, берегли. Наверное, поэтому ответственные посты доверяли нечасто.

«Я считаю, что женщина – везде женщина. И везде они одинаковы. Но работая в силовых структурах – в милиции, армии – да, нужно быть более собранной. Поднимают по тревоге всех – и мужчин, и женщин. Не снимают с нас нагрузок, которые требуются от мужчин. Иногда приходится задерживаться на работе», - рассказал Татьяна Ивановна, которая уже целый год управляла серьезным подразделением.

Несмотря на все трудности, никто из сотрудниц ГИБДД не хотел бы поменять место работы. А накануне праздника себе и своим коллегам женщины в погонах желали вполне земных вещей:

-В первую очередь, чтобы в семье было нормально. Чтобы у ребенка все было в порядке.

-Чтобы в коллективе все мужчины относились хорошо к женщинам. Потому

что если они к нам хорошо относятся, то и мы дарим им радость, тепло, и таким образом коллектив сплачивается, получается благоприятная рабочая атмосфера.

-Чтобы наши дети не попадали в дорожно-транспортные происшествия. Чтобы они были здоровыми, счастливыми. Тогда будем счастливы мы.

-Крепкого здоровья, любви, всего доброго!

-Всем женщинам счастья, женственности, чтобы они всегда были прекрасные!

Наша рубрика присоединяется ко всем поздравлениям!

Таким было 7 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.