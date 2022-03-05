На крупном предприятии Карелии отказались от устаревших технологий

Деятельность крупнейших промышленных российских предприятий уже 20 лет назад была основана на использовании современных компьютерных технологий. Их преимущество оценили и на заводе «Петрозаводскмаш». Каждый второй конструктор управления бумагоделательного оборудования завода уже работал на новейшей электронной технике. Вовсю там осваивали и трехмерное практическое проектирование.

Основная специализация завода производство бумагоделательного оборудования. Это предприятие – единственной в России, которое осуществляло его комплексные поставки. От механизмов для переработки древесины до огромных бумагоделательных машин. Все проекты рождались в мозговом центре завода – управлении бумагоделательного оборудования. Его конструкторская служба курировала каждый этап производства.

«Она ведет переговоры с заказчиками, - перечислял Геннадий Слугин, главный конструктор. – Она определяет, какое оборудование им нужно. Какие параметры этого оборудования. Затем проектирует это оборудование. Участвует в изготовлении, то есть ведет его в цехах завода. И далее – монтаж и запуск в эксплуатацию». Заказчики требовали, чтобы сложнейшее оборудование было и высокого качества, и изготовлено в кратчайшие сроки. Чтобы соответствовать этим требованиям, управление завода постепенно отказывалось от устаревших технологий, переходило на компьютерное проектирование.

«Тут очень возможностей! Когда рисуешь вручную, это очень медленно. А на компьютере, особенно имея в виду наши последние комп.программы, очень легко скомпоновать. И посмотреть в трехмерном изображении изделие», - пояснил Геннадий Слугин.

С применением новейших технологий сроки проектирования сократились в 2-3 раза. «Если раньше мне требовалось на прессовый вал (это основная деталь в бумагоделательной машине) две недели, то сейчас три дня», - признался Илья Белов, инженер-конструктор. По методу трехмерного моделирования было уже спроектировано сложнейшее оборудование для Сегежского и Сокольского целлюлозно-бумажных комбинатов, а также буммашина для Китая и другие агрегаты. Осваивать новейшие программы конструкторов учили прямо на заводе. Для этого создали все необходимые условия. Причем, переучивали не только опытных конструкторов. В управлении делали ставку на молодые кадры, понимая, что за ними будущее. Илья Белов рассказал:

«Пришлось учиться прямо здесь, изучать само оборудование, поскольку оно очень сложное. Компьютерное моделирование появилось в последнее время, в институтах нам этого не давали. Пришлось учиться на месте, самому».

Недавно «Петрозаводскмаш» приобрел 250 компьютеров. А значит, в будущем создавать трехмерные графические проекты смогут уже все специалисты конструкторской службы – заверили на заводе.

В 2001 году Водлозерский национальный парк отметил десять лет со дня своего образования. Петрозаводский визит-центр парка был гораздо моложе. Тогда ему исполнилось три года. И все это время там проводили экскурсии, семинары для учителей, уроки экологии для школьников. Сотрудники «Водлозерья» вручили награды человеку, который много лет помогал выживать национальному парку.

Визит-центр парка был задуман, как Водлозерье в миниатюре. Но за три года он вырос в настоящую экологическую школу, где маленькие петрозаводчане учились любить и сохранять дикую природу.

«Здесь, начиная от первоклассников, дошколят, и заканчивая лицеистами 16-17 лет. В системе проводятся семинары с педагогами дополнительного образования. То есть наш центр стал базовым центром для обучения не только детей, но и педагогов мастерству работы по экологической тематике. Деньги – самый трудный вопрос. Дело в том, что мы бюджетная организация, денег на содержание визит-центра не выделяется», - рассказывал Владимир Тигушкин, заместитель директора национального парка «Водлозерский».

Тем не менее, помощь национальному парку оказывали федеральное и республиканское правительство. Находились и меценаты, которые вкладывали деньги в сохранение уникальной карельской природы. Одному из них, Леониду Белуге вручили сертификат благотворительности от Московского центра охраны природы. И бронзовую медаль – от Водлозерского национального парка. Это была третья медаль. Первые две – у Владимира Путина и Сергея Катанандова.

«Много лет назад мы там побывали случайно, - рассказывал Леонид Белуга, кстати, тогда он был зам.председателя совета директоров завода «Петрозаводскмаш», о котором речь шла в первом репортаже. – И теперь каждый год, даже имея возможность отдыхать где-то в Европе, мы бываем в парке. Мои дети очень любят бывать в Водлозерском парке. Собираем грибы, ловим рыбу».

Благодаря помощи меценатов сохранялась возможность проводить бесплатные уроки экологии, этнографии и истории Карелии. Все, кто вкладывал силы и средства в этот парк, лучшим отдыхом считали отдых в Пудожском районе.

Таким было 5 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.