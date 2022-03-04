Работать с заключенными в колониях Карелии нашлось мало желающих

В 2001 году в изоляторах Карелии содержалось больше подследственных, чем годом ранее. А вот число тех, кто их охранял, заметно уменьшилось. Об этих и других проблемах рассказал начальник Управления исполнения наказаний (УИН) РК Александр Сафонов. В Карелии в тот период ежегодно освобождалось полторы-две тысячи заключенных. Тем не менее, следственные изоляторы были постоянно переполнены. Пример – петрозаводский СИЗО №1. «Когда его строили при царе, рассчитывали на сорок человек. Потом постепенно численность увеличивалась. Сегодня лимит этого изолятора – 195 человек. А фактически там находится от 380 до 450 человек», - доложил на совещании в правительстве Сафонов.

В те годы в Петрозаводске в районе Южной промзоны строили СИЗО №2 на 700 человек. В строительство уже вложено около трех миллионов рублей. В Карелии не было ни женских, ни детских колоний. Заключенные женщины содержались в Вологде. А несовершеннолетние отбывали срок в Костроме. В 2002 году под детскую колонию планировали приспособить петрозаводскую спецшколу №8. В 2001 году в учреждение уголовно-исправительной системы федеральные деньги поступали регулярно, заключенных кормили лучше. «У нас запасы по питанию практически созданы на полгода. Обеспечены на складах. Овощами, консервами – все, что необходимо в рационе. На сегодня мы кормим их не хуже, наверное, чем в наших больницах», - сообщил Александр Сафонов.

Серьезной проблемой нашей уголовно-исправительной системы стала в те годы нехватка кадров. Мало кто соглашался охранять заключенных за полторы-две тысячи рублей в месяц. А июльское повышение зарплаты проблему не решит, подсчитали специалисты УИН: «Когда мы просчитали, то с отменой льгот и увеличением в 0,2 раза, заработная оплата сотрудника увеличится где-то на 100 рублей». Если зарплата в УИН-системе не станет хотя бы на 30% больше, чем у бюджетников, охранять преступников скоро будет некому, предупредили эксперты.

Через месяц в Петрозаводске должен был состояться всероссийских турнир по боксу. Его организаторы пытались выяснить в правительстве Карелии, насколько наша республика готова к спортивному событию такого масштаба. На фоне того, как тщательно и солидно подготовились к ралли «Снежная Карелия», бокс казался «нелюбимой дочкой» чиновников.

Доказывать свое право быть сильнейшими в 12 категориях собирались около сотни боксеров из регионов Северо-Запада России, а также Астрахани, Дагестана, Белоруссии и Литвы. Обслуживать турнир пригласили 15 судей, пять из которых – международной категории. По мнению организаторов турнира, подобное мероприятие должно поднять престиж карельского бокса.

«В Карелии давно не проводились турниры подобного ранга, - сказал на заседании правительства Семен Тарасов, зампред Госкомспорта и туризма РК. – К сожалению, у нас нет призеров зон России, Первенства России по боксу. Мы надеемся, что проведение турнира такого уровня даст толчок возрождению традиций бокса в республике».

До турнира оставался месяц. По информации оргкомитета, на его проведение нужно было от ста до двухсот тысяч рублей. На эти деньги планировали привести в порядок обветшавший Дом бокса, закупить инвентарь, кормить неделю приезжих боксеров и оплачивать услуги судей. Они стоили тогда не менее пятисот рублей в сутки. На такие расходы Карелия пошла ради того, чтобы турнир получил высокий статус.

«Он получил название мастерского. То есть победитель турнира получит звание Мастер спорта России», - отметил Тарасов. Как было заявлено на заседании, на организацию турнира будут привлечены бюджетные средства и деньги спонсоров.

Таким было 4 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.