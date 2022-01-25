В Петрозаводске мальчики 10-12 лет угнали автомобиль, чтобы покататься

Прокатиться на машине с ветерком – такую мечту ровно 20 лет назад воплотили в жизнь несколько подростков. Правда, рулить на угнанном «Запорожце» им пришлось недолго. О подозрительных личностях, которые пытаются угнать машину, в милицию сообщила бдительная гражданка. Поблизости оказалась машина Вневедомственной охраны. Старший группы задержания Денис Мелкозеров сообщил: «Мы получили вызов из УВД, подъехали к дому. Встретили заявительницу, которая рассказала, что они завели машину и угнали пятеро подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Совместно со вторым экипажем мы проехали по маршруту, куда они уезжали. И задержали их».

По словам юных автолюбителей, «Запорожец» они приобрели у своих же приятелей за пятьсот рублей. Причем, в руках у новоиспеченных владельцев оказались ключи и техпаспорт от машины. Милиция стала разыскивать истинных хозяев автомобиля, которые куда-то запропастились. Сотрудники УВД напомнили, что за все сотворенное кем бы то ни было на их машине, отвечает так же и ее владелец.

Столетняя история бокса в Карелии пестрела славными именами и любопытными событиями. Взяв архив киножурнала «Советская Карелия», журналисты телеканала «Ника Плюс» отправились поговорить с участниками тех событий.

Всего за десять лет спортивной карьеры Николай Разумов успел заработать немало регалий. Он – единственный из карельских спортсменов стал чемпионом СССР в 1969 году. Разглядел боксерский талант Разумова известный карельский тренер Леонид Григорьевич Левин, о котором был снят репортаж в киножурнале «Советская Карелия». Им довелось познакомиться в 1962 году. Левин в свое время возглавил детскую спортивную школу, его ученики становились мастерами спорта, чемпионами РСФСР.

«Мы любили его за то, что он с нами был откровенный, чистый, он жил с нами нашей жизнью», - рассказывал о нем Николай Разумов.

В советское время весь мир делился на капиталистический и социалистический лагерь. И даже на ринге на первый план выходила идеологическая борьба: «Перед нами идеологический отдел ЦК КПСС и спорткомитет ставили задачу – только победа. Только показать, что наш лагерь сильнее, что наше направление в жизни сильнее. Проигрыши – это неприемлемо было».

Причем, если ты дрался с представителем капстраны, то победу нужно было одержать за явным преимуществом, а долгое время среди наших арбитров не было судей международной категории. Если же победа ускользала, проигравшего ждала незавидная участь.

«К тебе отношение соответствующее тогда. Я помню, и на ставку ниже тебе ставят, и снимут со стипендии, и прочее», - вспоминал Разумов.

Спортсмен сборной СССР получал в среднем 20 рублей. А за победы на самых престижных соревнованиях награждали весьма своеобразно. Именитый спортсмен вспоминал, что в спорткомитете «откупались» от победителей грамотами. Платить то ли не хотели, то ли было нечем. Советское руководство на грамотах не экономило. Зато экономило на самих спортсменах.

«Американцы прилетели на своем самолете, - вспоминал Разумов. – Свои привезли бифштексы. Если помните, у нас с шерстью, с мясом было очень тяжело в стране. И все одеты они были с иголочки, сумки, пальто, костюмчики. У нас дали боксерки, трусы, майки, бинты и костюм спортивный. С гербом СССР. Закончились соревнования – тут же в три часа ночи начальник спорткоманды забирает боксерки, майку и костюм. Оставили бинты, носки и трусы – все, что до пяти рублей. Вот такое отношение было».

Но в стране находили средства для поддержания материальной базы. К Олимпийским играм в 1972 году в Петрозаводске был построен Дом бокса, равного которому не было во всей Европе. О тренировках в нем кинохроникеры тоже снимали репортаж. Кто станет победителем во время поединка, зависело от многих факторов. Например, у кого тренируется спортсмен. И даже – из какого он приехал района. «Тогда тоже знакомства, как говорится, роль играли. Говорили: «ну подумаешь, какой-то Разумов откуда-то из Карелии, пусть поедет на состязания кто-нибудь другой». За всю свою боксерскую жизнь у Николая Александровича ни разу не было нокаутов. Возможно, потому что он всегда следовал принципам школы Левина – лучше не нанести удар, чем пропустить. В начале 2000-х Николай Разумов, отработав много лет в органах МВД, снова занялся боксом. Он помогал молодым спортсменам стать чемпионами.

Таким было 25 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.