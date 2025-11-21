21 ноября 2025, 23:19
15-летняя девочка пропала в Карелии
Несовершеннолетняя Карина ушла из дома в ночь с четверга на пятницу и бесследно пропала
фото freepik
В Питкярантском округе пропала несовершеннолетняя Карина Ауланга.
По информации поискового отряда «Длинный берег», 15-летняя девочка ушла из дома в ночь на 21 ноября, домой она не вернулась, близкие не знают, где девочка.
Волонтеры распространили фотографию пропавшей школьницы из деревни Янис. В какой одежде была школьница, когда уходила из дома, не известно. Бдительных жителей республики просят помочь.