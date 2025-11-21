Еще одно смертельное ДТП произошло в пятницу в Карелии

21 ноября в Карелии произошла еще одна трагедия на дороге. В Кондопожском районе в аварии погиб человек.

Автомобиль Hyundai i40 двигался по трассе «Кола» в направлении Петрозаводска, но водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет и врезался в препятствие, сообщили в дорожной полиции.

В результате автокатастрофы погиб один из пассажиров. Пострадала девушка-пассажир, 1996 года рождения, ее госпитализировали. За рулем иномарки находился 27-летний костомукшанин, он не пострадал. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, утром в пятницу в Кемском округе столкнулись две иномарки, погибли два человека – девушка и молодой человек из Ленинградской области.