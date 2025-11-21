Девушка и молодой человек из Ленобласти погибли сегодня в Карелии

В жестком столкновении в Кемском округе погибли два человека. В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие - жители Ленинградской обасти.

Как мы писали ранее, 21 ноября в 11:40 на 915-м километре трассы «Кола» столкнулись автомобили Geely Atlas и Nissan Almera.

На месте погибли водитель и девушка-пассажир автомобиля Nissan. Погибшим было всего 23 года. Пострадали также два человека из второй иномарки.

«В Geely с травмами госпитализированы водитель 1989 г.р., житель Санкт-Петербурга и женщина-пассажир 1965 г.р, жительница Мурманска», - сообщили в дорожной полиции.

По факту трагедии проводят проверку. Прокуратура также проводит проверку.