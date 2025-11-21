Люди погибли в страшной аварии на «Коле» в Карелии

Сегодня в 11:40 на 915-м километре трассы «Кола» в Кемском районе произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Geely Atlas допустил выезд на встречку, где случилось столкновение с автомобилем Nissan Almera.

На месте погибли водитель и пассажир автомобиля Nissan. Еще два человека получили травмы.

Сейчас на месте аварии организовано реверсивное движение. Работают сотрудники ГАИ, обстоятельства трагедии устанавливаются.

