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2 октября 2026
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Происшествия

Легковушка лежала на крыше, водителя не было: ДТП на востоке Карелии

Отечественный автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Пудожском районе
легковушка на крыше
Фото: паблик Отряда противопожарной службы Пудожского района

Пудожские огнеборцы работали на месте ДТП вечером в четверг, 1 октября, на дороге местного значения «Кривцы – Водла». О дорожной аварии сообщили в паблике отряда противопожарной службы Пудожского района.

Получив сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 12-м километре автодороги «Кривцы – Кубово – Водла», пожарные поселка Кубово выехали на место аварии. Там автомобиль отечественного производства лежал на крыше в придорожном кювете, съехав с дороги. 

Водитель на месте ДТП отсутствовал, уточнили огнеборцы. 

Чтобы избежать возгорания, пожарные отключили аккумулятор и при помощи буксировочных средств автоцистерной перевернули автомобиль.

Обстоятельства аварии информация о пострадавших выясняются.

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