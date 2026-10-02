Игравший в Карелии вратарь отметился голом в матче НХЛ

Игорь Шестеркин отличился за «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге

Фото: Алиса ИИ

Российский вратарь Игорь Шестеркин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» прошла 2 октября на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «рейнджеров». Шестеркин забросил шайбу, когда соперник снял голкипера и оставил свои ворота пустыми. Гол вратаря - достаточно редкая ситуация для хоккея.

В 2024 году Игорь Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Он зарабатывает 11,5 миллиона долларов в год. Отметим, что в сезоне 2014-15 голкипер играл в Кондопоге за клуб «СКА-Карелия».

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