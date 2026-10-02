Тренер объявил сбор для поездки карельского чемпиона в Мексику

Кикбоксеру из Карелии собирают деньги на поездку на мировое первенство

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Карельский кикбоксер Степан Панкрат завоевал золотую медаль на чемпионате России и вошел в сборную страны. Но для поездки на мировое первенство, которое пройдет к Мексике, требуется значительная сумма. Тренер по муайтай Иван Андриенко объявил сбор средств на поездку на чемпионат в Мехико.

«Перелет, проживание, взносы и экипировка стоят огромных денег. Семья и клуб такую сумму быстро не соберут», - написал тренер в соцсети. Вкладом в победу будет не только денежный перевод, но и распространение информации.

«Степан доказал, что он лучший в стране. Теперь наша очередь доказать, что за ним — надежный тыл. Покажем, на что способна Карелия, когда мы вместе!» - написал Андриенко.

Это не первый раз, когда в Карелии объявляют сбор средств для талантливых спортсменов.