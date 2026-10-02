Клиентку фитнес-клуба обокрали в Петрозаводске во время тренировки

Стражи порядка карельской столицы раскрыли преступление в спортивном центре

Фото: Алиса ИИ

В сентябре в полицию Петрозаводска обратилась клиентка одного из фитнес-клубов города. Она рассказала, что кто-то украл из раздевалки ее кроссовки, пока она была на тренировке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили 19-летнюю подозреваемую. Девушка также занималась в этом клубе и приметила чужие кроссовки, которые решила забрать себе. Ущерб превысил 5000 рублей. Похищенное было изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодой горожанке грозит до двух лет лишения свободы.

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