Два десятка спасателей тушили сильный пожар под Петрозаводском

Частный жилой дом вспыхнул на станции Шуйской в четверг

Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 1 октября, в 22:45 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на станции Шуйской в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сразу стало понятно, что инцидент серьезный. На место выехали шесть единиц техники и 20 специалистов. Выяснилось, что загорелся частный жилой дом в Горном переулке. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано. Из здания эвакуировали два газовых баллона.

О возможных пострадавших на пожаре информации нет.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге.