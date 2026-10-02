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2 октября 2026
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Происшествия

Два десятка спасателей тушили сильный пожар под Петрозаводском

Частный жилой дом вспыхнул на станции Шуйской в четверг
Пламя огня
Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 1 октября, в 22:45 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на станции Шуйской в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сразу стало понятно, что инцидент серьезный. На место выехали шесть единиц техники и 20 специалистов. Выяснилось, что загорелся частный жилой дом в Горном переулке. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано. Из здания эвакуировали два газовых баллона.

О возможных пострадавших на пожаре информации нет.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пенсионер погиб при взрыве в своей квартире: версия – суицид

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