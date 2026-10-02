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2 октября 2026
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Автоклуб 10 RUS

Автомобильный центр по продаже машин с пробегом строят на Перевалке

Новая площадка по продаже автомобилей в Петрозаводске заработает через пару лет
блестящий кроссовер стоит в холле
изображение сгенерировано Алисой AI

Новый автоцентр возводят в районе улицы Чапаева в Петрозаводске. В нем собираются торговать бэушными автомобилями.

автоцентр строят

 

На территории возведена двухэтажная металлическая конструкция здания. Основу нового комплекса составит крытый склад для хранения автомобилей и маркетплейс по продаже автотранспорта, рассказали в Корпорации развития Карелии. На объекте еще проводятся строительно-монтажные работы.

Инвестор вложит в стройку автоцентра 100,8 млн рублей. Ввести здание в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2028 года. Работать в автоцентре смогут 20 человек.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: Более 130 водителей нарушили ПДД на прошедшей неделе

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