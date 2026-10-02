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2 октября 2026
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Общество

Прокуратура заставила власти города в Карелии убрать жуткую свалку

Свалка разрасталась в одном из городов Приладожья
свалка до и после
Фото: Прокуратура Карелии

О появлении несанкционированной свалки в Питкяранте рассказала пресс-служба прокуратуры Карелии. Надзорный орган проверил, как в Питкяранте исполняется законодательство в сфере охраны окружающей среды и выявил нарушения.

Так, на одной из улиц города рядом с контейнерной площадкой для сбора твердых коммунальных отходов был обнаружен сваленный строительный и крупногабаритный мусор. Прокуратура внесла главе округа представление об устранении нарушения закона.

В результате вмешательства прокуратуры несанкционированная свалка была ликвидирована.

 

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