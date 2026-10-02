Детям с инвалидностью в Петрозаводске предоставили зал для бочча

Для карельских детей-инвалидов нашли безопасное помещение для занятий спортом взамен аварийного

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Маленьким спортсменам-инвалидам нашли помещение для занятий спортом. Прежнее помещение на стадионе «Спартак» в Петрозаводске оказалось небезопасным. О том, что зал для занятий бочча выделили, сообщили в Народном фронте Карелии.

Дети с ДЦП будут заниматься в спортивном комплексе «Курган». О предоставлении зала для юных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата активистам сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Ранее помещение на стадионе «Спартак», где занимались дети, было признано аварийным. Дети были вынуждены заниматься в коммерческом зале старшего тренера по стрельбе из лука Станислава Романова. Тренер с инвалидностью арендует зал на Ключевой за 100 тысяч рублей в месяц. Для оплаты аренды он отдает свою инвалидную пенсию и деньги, которые зарабатывает на платных тренировках. Романов бескорыстно пустил детей с ДЦП в свой зал.

Активисты Народного фронта проследят за переездом юных спортсменом и доступностью новой площадки на Кургане для детей-колясочников.