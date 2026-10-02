Погибшего бойца похоронят в субботу в Карелии

В Медвежьегорске пройдет прощание с военнослужащим Евгением Троховым

Фото центра культуры и досуга Медвежьегорского округа

В Карелии простятся с погибшим военнослужащим Евгением Троховым. Об этом сообщает городской центр культуры и досуга Медвежьегорского округа.

По данным источника, церемония прощания с рядовым Евгением Троховым пройдет в субботу, 3 октября, с 10 до 11 часов в здании центра культуры и досуга. Поминальный обед состоится в поселке Пиндуши. В паблике центра выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Ранее сообщалось о том, что капитан полиции погиб при задержании наркоторговцев в Московской области.