Карельские сотрудники УФСИН получили новые служебные автомобили

Новые Lada Granta помогут сотрудникам УФСИН Карелии быстрее добираться до отдаленных районов

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Новые автомобили поступили в распоряжение карельского УФСИН. Шесть служебных автомобилей Lada Granta пополнили автопарк ведомства. Автомобили передали ФСИН, их планируют распределить по филиалам уголовно исполнительной инспекции.

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Новые автомобили существенно повысят эффективность работы сотрудников, считает начальник уголовно исполнительной инспекции подполковник внутренней службы Татьяна Маслова.

Сотрудникам ведомства необходимо контролировать подучетных граждан и проводить рейды в населенных пунктах. В рамках одного выезда они преодолевают от 100 километров и более.

По словам Масловой, новые машины усилят мобильность и безопасность личного состава, оперативность реагирования.