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2 октября 2026
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Общество

Карельские сотрудники УФСИН получили новые служебные автомобили

Новые Lada Granta помогут сотрудникам УФСИН Карелии быстрее добираться до отдаленных районов
серый автомобиль стоит на улице
изображение сгенерировано Алисой AI

Новые автомобили поступили в распоряжение карельского УФСИН. Шесть служебных автомобилей Lada Granta пополнили автопарк ведомства. Автомобили передали ФСИН, их планируют распределить по филиалам уголовно исполнительной инспекции.

служебные машины уфсин

Новые автомобили существенно повысят эффективность работы сотрудников, считает начальник уголовно исполнительной инспекции подполковник внутренней службы Татьяна Маслова. 

Сотрудникам ведомства необходимо контролировать подучетных граждан и проводить рейды в населенных пунктах. В рамках одного выезда они преодолевают от 100 километров и более.

По словам Масловой, новые машины усилят мобильность и безопасность личного состава, оперативность реагирования.

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