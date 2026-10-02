Водителей предупредили о пробках из-за ремонта под Петрозаводском

Рабочие еще неделю будут укладывать асфальт, водителям предлагают ехать в объезд

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Водителей предупредили о пробках из-за ремонта дороги под Петрозаводском и предложили ехать в объезд.

Асфальт укладывают на участке дороги «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к аэропорту «Петрозаводск».

Работы по устройству слоев износа асфальтобетонного покрытия планируют завершить в течение недели.

В часы пик на данном участке дороги возникают длительные задержки в движении. В региональном Минтрансе рекомендуют ехать по автодорогам регионального значения «Петрозаводск – Суоярви» - Шуя и Чална – Верховье – Шуя.

Ранее стало известно, что из-за дорожного ремонта автобусы перестанут на время заезжать в аэропорт.