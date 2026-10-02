Полицейский погиб при задержании бандитов в деревенском доме

Капитан полиции Павел Шевяков получил смертельное огнестрельное ранение в Подмосковье

Фото: ГУ МВД России по Московской области

При исполнении служебных обязанностей погиб капитан полиции Павел Шевяков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в Наро-Фоминске сотрудники полиции получили информацию о группе лиц, которые занимаются распространением наркотиков. Было установлено, что злодеи находятся в деревне Паново. Стражи порядка прибыли по адресу и постучались в дверь. Приоткрывший дверь мужчина сразу выстрелил в полицейских, ранив Павла Шевякова. От полученного ранения он позже скончался. Ответным огнем преступник был нейтрализован.

Погибшему полицейскому было 35 лет. Он служил в подмосковной полиции с 2015 года. Семье стража порядка будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что пенсионер погиб при взрыве в своей квартире в Зеленограде.