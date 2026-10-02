Двух мужчин осудили за зимнюю рыбалку в Карелии

Рыбаки сетями ловили судака на Ведлозере

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Двух браконьеров осудили в Карелии за зимнюю рыбалку на Ведлозере.

В декабре прошлого года два рыбака использовали запрещенные орудия лова. Они поймали 22 судака, ущерб от их действий окружающей среде оценили в 73 236 рублей, сообщили в пресс-службе Пряжинского суда.

Фигуранты уголовного дела вину признали, а ущерб возместили и попросили прекратить уголовное преследование. Суд пошел на такой шаг и назначил каждому рыбаку судебный штраф в размере 25 000 рублей. Их лодку и рыболовные сети конфисковали. Постановление суда пока не вступило в силу.