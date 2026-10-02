В Карелии молодую лихачку арестовали за три десятка штрафов

Девушка признала вину, но оплачивать штрафы отказалась

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Молодую лихачку арестовали в Карелии за неоплаченные штрафы. Девушка нарушала ПДД, а нарушения фиксировали камеры наблюдения. В течение года ей было выписано 37 штрафов, но 20-летняя автолюбительница их не оплатила. На нее составили 37 протоколов за неуплату штрафа в срок. Девушке назначили наказание в виде административного штрафа в двойном размере за каждое правонарушение и неуплату штрафа. Общая сумма штрафов превысила 100 000 рублей.

Нарушительницу задержали приставы и доставили в суд. Мировой судья Пряжинского района признал девушку виновной. Сама автолюбительница вину признала, но платить отказалась.

В итоге судья назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток по каждому из 37 поступивших материалов.