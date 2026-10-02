ВТБ составил портрет пользователя цифрового рубля

После запуска технологии 1 сентября клиенты банка открыли несколько десятков тысяч счетов. Аналитики выяснили, кто чаще всего совершает операции

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Портрет среднестатистического пользователя — мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор. Чаще всего именно они открывали счета и совершали операции с цифровыми рублями. У таких клиентов есть как минимум один накопительный счёт либо накопительный и индивидуальный инвестиционный счёт. Это активный транзакционный клиент массового сегмента.

Второе место по частоте использования цифрового рубля занимают мужчины 46–55 лет. У них также есть накопительные счета, почти у половины — ИИС, у каждого пятого — вклад, у каждого десятого — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Картами для оплаты покупок и услуг они пользуются не менее активно.

Около 14% тех, кто открыл счета в цифровых рублях в первые недели после запуска, живут в столице. В топ-5 также вошли жители крупных городов — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.