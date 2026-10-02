Пожар уничтожил ночью хозпостройки в карельском поселке

Пожарные Пудожского района отчаянно боролись с огнем в поселке Кубово

Фото ОПС по Пудожскому району

Ночью 2 октября пожарные получили сигнал о сильном возгорании в поселке Кубово. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

По данным источника, на место прибыли шестеро спасателей. Выяснилось, что открытым пламенем горят сарай и летняя кухня. Огонь в любой момент мог перекинуться на гараж и жилой дом. При этом отмечается, что строения были неэксплуатируемыми, туда мог попасть кто угодно.

Совместными усилиями пожарным удалось отстоять дом. Тушение осложнялось плохим уличным освещением в месте ЧП. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что два десятка спасателей тушили серьезный пожар под Петрозаводском.