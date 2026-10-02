В РЖД резко повысят размер сбора за возврат билетов

Железнодорожники смогут удерживать до 10% стоимости билета при его возврате пассажиром

Фото "Петрозаводск говорит"

В РЖД рассказали об изменении размера сбора за возврат железнодорожных билетов. Новые правила вступают в силу с 1 декабря 2026 года, сообщается на сайте холдинга.

Если сейчас при возврате билета пассажир получает назад почти всю сумму за удержанием 3 рублей 70 копеек, то с зимы начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора будет зависеть от того, сколько дней остается до отправления поезда.

«Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа: 1% - при возврате за 45 суток и более до отправления; 3% - от 30 до 44 суток; 5% - от 10 до 29 суток; 10% - за 9 и менее суток до отправления»,

- говорится в сообщении.

Такой подход позволит снизить количество бронирований «на всякий случай» и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда, считают в компании. Также отмечается, что при расчете сбора будет учитываться стоимость билета без стоимости услуг и постельного белья.

Прогрессивная шкала будет применяться к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 октября в РЖД существенно повысили цены на билеты на поезда.