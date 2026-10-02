Грабеж раскрыт полицейскими Петрозаводска

Бомж убежал с товаром из торговой точки в карельской столице

Фото МВД по РК

В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина. Они рассказали, что один из покупателей открыто похитил товары на сумму 8000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в торговом зале мужчина убрал в пакет некоторые товары и попытался уйти без оплаты, но был замечен продавцами. Тогда горожанин просто убежал с украденным. В ходе работы над делом полицейские установили, что преступление совершил 40-летний мужчина без определенного места жительства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что полицейский погиб при задержании бандитов в российском регионе.