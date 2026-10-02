Сирены завоют в Карелии

Систему оповещения граждан проверят в Суоярвском округе

фото «Петрозаводск говорит»

В Суоярвском округе проверят систему оповещения населения. Мероприятия запланированы на утро 7 октября, предупредили местные власти.

Системы оповещения граждан будут проверять в округе и Суоярви. В 11:00 граждане должны услышать сигнал «Внимание всем!» и сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения и просьбу сохранять спокойствие.

По информации администрации округа, на короткое время эфир общероссийских телеканалов и радиостанций будет замещен проверочной информацией.

Чиновники подчеркивают, что это учебная проверка, никаких чрезвычайных ситуаций нет и просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.