Сирены завоют в Карелии

В Суоярвском округе проверят систему оповещения населения. Мероприятия запланированы на утро 7 октября, предупредили местные власти.
Системы оповещения граждан будут проверять в округе и Суоярви. В 11:00 граждане должны услышать сигнал «Внимание всем!» и сообщение о проведении проверки готовности системы оповещения и просьбу сохранять спокойствие.
По информации администрации округа, на короткое время эфир общероссийских телеканалов и радиостанций будет замещен проверочной информацией.
Чиновники подчеркивают, что это учебная проверка, никаких чрезвычайных ситуаций нет и просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.