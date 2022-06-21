Участвовать в престижном конкурсе красоты отрядили Мисс Карелию

Весть о том, что студентка из Петрозаводска Светлана Королева ровно 20 лет назад завоевала титул Мисс Россия, потрясла в Карелии всех. Это еще мы не знали, что Светлана впоследствии станет Мисс Европой!

Оставалось надеяться, что наша Мисс Карелия Екатерина Филимонова сможет стать победительницей не менее престижного конкурса красоты «Краса России». Все, кто принимал тогда участие в судьбе девушки, давали пресс-конференцию во Дворце творчества детей и юношества. Екатерине Филимоновой пришлось пройти трудный путь, чтобы участвовать во Всероссийском конкурсе. Конкурс Краса России, по утверждению организаторов, был ничуть не хуже конкурса Мисс Россия, который выиграла Светлана Королева. Елена Антошко, которая тогда была заместителем министра образования Карелии и курировала республиканские конкурсы красоты, сообщила: «Мы получили много участниц из разных районов Карелии. Мы поддержали ту инициативу, которая рождается в районах республики. Мы проучили в рамках этого конкурса организаторов культурно-досуговой деятельности по организации и проведению этих конкурсов. И очень надеемся, что сделали очень хорошее дело».

На пресс-конференции в ДТДиЮ было заявлено, что наша Катя Филимонова готова бороться за первое место.

«С ней мы готовим танцевальный номер на тему танго. Этот номер соответствует характеру самой девочки. В этом номере она сможет выразить свой внутренний характер, показать свой талант», - сообщила Ольга Охрименко, руководитель модельного агентства «Ювента».

Москва ждала Катю в начале июля. В июне она сдавала выпускные экзамены в школе. А после сразу будет сдавать экзамены в ПетрГУ, раньше других. Это было сделано по специальному разрешению ректора. Видимо, и он «болел» за будущую студентку, желая ей удачи на престижном конкурсе.

Англоговорящая часть населения Петрозаводска получила возможность официально подтвердить уровень своих познаний в языке. В столице Карелии впервые состоялся экзамен на получение Международного сертификата по языку. Экзамен принимали сотрудники Британского совета, специально приехавшие для этого из Санкт-Петербурга. Тридцать петрозаводчан захотели официально подтвердить свою способность говорить и писать по-английски. Среди них школьники старших классов, студенты вузов и обычные взрослые люди, некоторым из них было далеко за сорок.

«К экзамену британские экзаменаторы очень серьезно подходят. Достаточно сказать, что сейчас они, в середине июня принимают экзамен, а итог будет в первой неделе августа. То есть это едет в Кембридж для утверждения»,

- поделился Григорий Грубман, преподаватель Первого лицея.

Экзамен длился два дня. На проверку знаний каждого из претендентов уходило около пяти часов. Во время экзамена нельзя не то, что разговаривать, даже голову повернуть. Съемочную группу впустили в аудиторию только после того, как были сданы все работы. Да и заплатить за возможность сдавать экзамен нужно было немало – около 120 долларов. Знания экзаменующихся оценивали по пятибалльной шкале. Сдавшими тест считались получившие «пять», «четыре» и «три». Они получали сертификат FCE. Он подтверждал, что обладатель документа является самостоятельным пользователем языка, то есть может без словарей и переводчиков писать и читать по-английски, а также понимать английскую речь.

«Это очень уважаемый сертификат во всем мире. Даже в Соединенных Штатах, где имеются свои тестовые системы», - отметил Григорий Грубман. Как правило, наличие подобного сертификата международного образца является обязательным требованием при поступлении россиян на работу или учебу за границу. Есть и другие системы оценки знаний. Например – TOEFL в Америке. Однако, только Кембриджский экзамен достаточно сдать один раз в жизни. А вот TOEFL надо было подтверждать раз в полтора года. Возможно, подобные экзамены будут и впредь проводится в столице Карелии, высказал осторожный оптимизм журналист. И действительно, экзамены с тех пор у нас проводили регулярно.

Таким было 21 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.