Памятник генсеку времен СССР решили установить в Петрозаводске

15 июня 1914 родился видный деятель советского государства Юрий Владимирович Андропов. Его личность двадцать лет назад историки оценивали весьма неоднозначно. Тем не менее, памятник бывшему всесильному шефу КГБ и генеральному секретарю компартии обещали в Петрозаводске установить. Все дело в том, что Юрий Владимирович связан с Карелией, хотим мы того или нет. С 1940 по 1951 год он работал в КАССР по линии комсомола.

Ровно 20 лет назад власти обещали, что на улице его имени появится монумент, возможно, к 90-летию легендарного генсека ЦК КПСС, то есть в 2004 году. Уже тогда было решено, что располагаться он будет в сквере, чуть наискосок от республиканского управления ФСБ, то есть на том самом месте, где он и находится сейчас. Ведь структуре госбезопасности Юрий Андропов отдал лучшие годы своей жизни. Кстати, памятную доску на стене дома в Петрозаводске ему уже открыли в 1999 году.

На республиканский конкурс было представлено два проекта памятника. Оба от известных скульпторов Карелии. Бюст, автор которого – Михаил Коппалев, а также шагающая фигура, автор которой – Эдуард Григорян. Оба мастера относились к герою своего творчества с симпатией.

«Человек интеллигентный, - весомо сказал Григорян. – Внешность намного отличается от других политиков того времени. Его физическая фигура – эстетична». Коллегу поддержал и Коппалев: «У него красивый типаж. Красивое для скульптора лицо. Как Блок! Крупные черты лица, правильные пропорции, очерченные глаза, как у Аполлона. В молодом возрасте, естественно». В конкурсе победила работа Михаила Коппалева. Он изобразил Андропова таким, каким его запомнили в Карелии. Михаил Петрович считал, что памятник Андропову, несмотря на все политические катаклизмы, обязательно должен быть в Карелии: «Он в таком суровом краю, южный человек, мне кажется, закалился. Не только духовно. Но и физически. И это очень помогло ему в жизни». Сам автор проекта понимал, что в обществе далеко не все приветствовали появление памятника шефу КГБ. «Неоднозначно, не все хотят, что нужен памятник Андропову. Поэтому – памятник должен быть не такой масштабный. Не громадный, соразмерный месту. По значению». Собирались к 100-летию советского политика монумент установить. Если правительство Карелии найдет на это деньги, уточнил журналист. Деньги нашли.

Памятник был открыт ко Дню республики в 2004 году, когда отметили 90-летие со дня рождения Андропова.

В 2000 году в Карелии была принята программа ипотечного жилищного кредитования. Тогда это было новое слово! Предполагалось, что возможность брать кредиты на покупку квартир поможет решить жилищную проблему граждан. На практике оказалось, что население не торопится брать кредит.

Программу приняли, чтобы облегчить жителям Карелии процесс приобретения жилья. В конце 2001 года программу усовершенствовали. «В бюджете РК предусмотрены определенные средства на развитие ипотечного кредитования. Они через Госстрой поступают в банк «Онего». И этот банк выдает кредиты под 10% годовых, сроком до 10 лет, 30% стоимости новой квартиры», - сообщил Владимир Печорин, председатель фонда госимущества РК.

С января 2002 года заявления подали всего 224 человека. Только 9 из них получили кредит. Множество людей не собирались брать ипотеку, потому что им нужна была однокомнатная квартира. Только она была им по средствам. А такого жилья в Петрозаводске не строили. «Нужно более дешевое жилье, то есть не элитное. А его мало строят. Однокомнатного – практически нет. Двухкомнатных – квартир сорок», - отметил Владимир Печорин.

Новая 1-комнатная квартира в те годы стоила в Петрозаводске 12 тысяч долларов. Первоначальный взнос 20% от суммы, то есть 2400. До окончания строительства нужно было отдать еще 6 тысяч долларов. Средняя зарплата была 3 тысяч рублей. То есть ипотеку нельзя было назвать всенародной. Местным кредиторам было бы неплохо хотя бы взять пример у зарубежных коллег, считал Владимир Печорин: «Сумма выданного кредита должна быть как можно больше. Количество лет должно быть больше. Мы же знаем, что на Западе дают под 6% годовых. И сроком на тридцать лет. И до 70% стоимости нового жилья».

Нужно было многое менять в системе. По словам председателя фонда госимущества, все зависело от возможностей бюджета РК. А в 2002 году на эти цели было заложено всего 2,5 миллиона рублей. Крутись как хочешь. Но заранее можно было увеличить строительство дешевого жилья. Кстати, это затем все же было сделано. Но вот о качестве такого жилья вовремя не задумались.

Таким было 20 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.