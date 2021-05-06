Шутники, заложившие бомбу, вывели стражей порядка на груз наркотиков

Собщение о заложенном взрывном устройств поступило ровно 20 лет назад в дежурную часть УВД города. На этот раз телефонный террорист «заложили бомбу» не в школу, а на Центральный рынок. Эвакуация там прошла достаточно быстро. В 14.25 было получено сообщение о заложенной бомбе, а около 15 часов территория рынка была уже практически пуста. Лишь редкие лоточники, решив, что без товара им не жизнь, упаковывали свое добро в огромные баулы.

Приехавшие кинологи с четвероногими помощниками обследовали рынок, но никаких следов взрывчатки не нашли. Зато нашли достаточное для возбуждения уголовного дела количество уже расфасованных наркотиков. Находкой занялись специалисты из Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Кстати, в тот же день шутники подложили еще и бомбу в школу №6, чем сильно порадовали детей. К сожалению, телефонные террористы не знали о том, что мера наказания для подобных «шуток» была ужесточена. Одной профилактической беседой в милиции дело не ограничивалось, шутников вычисляли и возбуждали на таких самые настоящие дела.

Бомбой замедленного действия могли назвать в те годы книготорговцы Карелии закон о едином налоге на вмененный доход. По их словам, непродуманная ставка налога может привести к тому, что скоро вообще станет не выгодно продавать книги. Самое печальное, что проблема была характерна именно для нашего края, где правительство и законодатели игнорировали беды книготорговцев.

Книга в те годы была для многих просто недоступна. Так что у книготорговцев был стресс, причиной которому — ставка единого налога на вмененный доход и аренда. Книга в народе пользуется не такой массовой популярностью, как водка. Поэтому за редким исключением книготорговцам не удавалось нарастить больших товарооборотов. Именно для таких фирм ставки налога просто убийственны. Молодой, и еще не самый раскрученный книжный магазин в среднем имел оборот 15 тысяч рублей в месяц.

«Из них 5 тысяч дохода. И 4 тысячи в месяц я должен делать официальных платежей, это аренда и налог. Естественно, у меня есть вопросы: а почему именно такие цифры?»,

- пояснил Андрей Галицкий, директор магазина «Луна».

Владельцы книжных магазинов провели мониторинг, чтобы выяснить реальный показатель базовой доходности. Для этого они предоставили официальные отчеты, заверенные налоговым инспектором. Тогда базовая ставка налога для подобных магазинов составляла 13 тысяч 500 рублей с одного квадратного метра в год.

«По нашим данным, реально мы получаем доход 841 рубль с одного квадратного метра за год. То есть иными словами примерно в 15 раз меньше»,

- объяснил проблему Александр Макаров, директор Книжного дома «Мистериум».

Причем, такая проблема была характерна только для Карелии. В городе Набережные Челны или в Мурманске, например, книгу любили больше, чем у нас. Там цена издания в среднем была в два раза ниже, чем в Петрозаводске. Хотя в Мурманск книги из Москвы и Питера везли через Карелию. У соседей-северян просто ставки налога были адаптированы к бизнесу с учетом всех показателей данного вида деятельности. Как следствие — у них было больше магазинов, острее конкуренция, богаче ассортимент, ниже цена, больше покупателей. А в Карелии было все иначе.

«Из-за невнимания правительства и Законодательного собрания фактически книжную торговлю приравняли к состоянию магазинов для богатых»,

- сказал Макаров.

Часть магазинов у нас закрылись, не выдержав давления налога и условий аренды. Другая часть отдавала площади под товары более широкого народного потребления, чем книга. Книгочеи, превратившие свое увлечение в профессию, неоднократно обращались в Конституционный суд, к законодателям, убеждали, что книга — не простой товар, а часть культуры, но все четыре раза их поправки в законопроект были «завернуты» по разным причинам. Книготорговцы не отступали и намеревались дальше продолжать войну за изменение ставки аренды и налога, который в народе прозвали «невменяемым». Для них эта «ставка была больше, чем жизнь», если перефразировать название известного в советские годы сериала.

В нулевые проблем с приобретением квартир уже не было. Хочешь купить — пожалуйста! Но проблема была в том, что денег у большинства населения не было. В экономически развитых странах людей среднего достатка выручало ипотечное строительство. Именно в 2001 году попытались ввести такую форму получения жилья и у нас. Это было новшеством. Люди начали узнавать, что ипотечное кредитование — штука удобная. Схему представляли нам так: продавайте свое маленькое и неудобное жилье, присматриваете себе новое и удобное, берете кредит в банке, чтобы доплатить за него и — справляете новоселье. Правда, пока вы не рассчитаетесь с кредитом, новое жилье будет принадлежать банку, к чему не все советские люди были готовы. Но так жил весь мир. Российские власти пытались внедрить эту систему и у нас.

«Об ипотеке впервые заговорили в 1997 году, - сообщил Виталий Олейников, начальник отдела Госстроя РК. - В 1998 году появился закон об ипотеке, залоге недвижимости. После этого мы начали разрабатывать свою нормативно-правовую базу, изучали опыт, знакомились с опытом других регионов».

Например, в Канаде эта система готовилась 16 лет, прежде чем там выдали первый ипотечный кредит. В России все делалось с ускорением необычайным. В Карелии уже 4 мая 2001 года определили уполномоченный банк, который будет готов выдавать кредиты под залог жилья. В бюджете уже заложили средства на то, чтобы кредитовать первых желающих.

«200 тысяч рублей кредит под 10% годовых на десять лет — то есть гражданин будет выплачивать 3400 рублей ежемесячно (учитывая, что средняя зарплата бюджетника была 1200 рублей в месяц — прим.ред.), то есть для этого ему нужно будет иметь заработок где-то 8 с половиной тысяч»,

- говорил Виталий Олейников.

Впрочем, в Госстрое отметили, что это максимальный кредит. Можно брать и меньше. Но все равно — минимум, который пришлось бы выплачивать тем, кто решится на этот шаг — около двух тысяч в месяц. Неудивительно, что во всей Карелии нашлось тогда только 26 человек, которые таким способом решили приобрести жилье.

Кроме того — чтобы получить кредит необходимо было поручительство предприятия, на котором работал человек. Но тут вставал другой вопрос — где гарантия, что само предприятие останется на плаву в течение 10 лет в нашей российской экономической неразберихе. Так что ипотека, конечно, была делом хорошим и удобным. Но при стабильной экономической ситуации в государстве и при стабильных доходах граждан. Вспомните: когда грянул очередной кризис в 2008 году — многие взявшие ипотеку остались и без денег, и без жилья, потому что не смогли выплачивать кредиты.

Таким было 6 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото u74.ru)