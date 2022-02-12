Дорогостоящая стройка вызвала пристальный интерес депутатов Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии ровно 20 лет назад принялись выяснять у членов карельского правительства подробности строительства водного центра «Акватика». В частности, депутатов интересовало, кто же принял решение проводить столь дорогостоящие работы и каким образом расходовались средства.

Открывшийся в 2001 году оздоровительный центр «Акватика», который сразу назвали престижным заведением для обеспеченных граждан, не давал покоя карельским законотворцам. Стоимость реконструкции бассейна, равная, по словам строителей, стоимости двух новых пятиэтажных жилых домов, вызвала обоснованные вопросы. Поэтому пришлось проводить проверку по использованию средств республиканского бюджета. Заместитель председателя контрольно-бюджетного комитета ЗС РК Владимир Васильев выступил с докладом, где пояснил, что проверками установлены нецелевые расходы в размере более 13 миллионов рублей, а также другие нарушения. Министерство финансов РК утверждало, что все происходило в рамках закона.

Кроме денег потерялся еще и лес, что беспокоило депутатов. Евгений Шорохов, министр спорта, дал пояснения, откуда взялся механизм, когда республика на ремонт бассейна вместо денег от безысходности выделяла лес. Он признал, что в лесу было оставлено около 18 тысяч кубометров заготовленной древесины. И его вывозка обойдется дороже. Однако Евгений Акимович считал, что все затраты на строительство бассейна оправданы – в «Акватику» начала ходить масса народу. А стоило посещение от 120 до 180 рублей в час с человека. И альтернативы у людей не было, это был единственный бассейн. Получилось, что кредит за реконструкцию отдавали посетители, которые платили по высокому тарифу. Впрочем, пояснения Госкомспорта и Минфина не удовлетворили депутатов ЗС РК. Они рекомендовали председателю правительства привлечь к ответственности тех должностных лиц, кто допустил нецелевое использование бюджетных средств. И заставить их возместить ущерб. А прокуратуре рекомендовали провести дополнительное расследование. По прекращенному уголовному делу о недостаче древесины.

Лес было бы неплохо направить на строительство новых домов. Пусть и деревянных. Потому что старые деревянные дома на территории Петрозаводска никуда не годились. На улице Калинина стоял дом №81, который, как утверждали его жители, не значился на картах Петрозаводска (так им сказали в мэрии). Возможно, именно поэтому вот уже десять лет на него сваливались все коммунальные несчастья сразу.

Многострадальные дома в самом конце улицы Калинина были построены в самом конце прошлого века. Их обитатели считали себя отверженными. В этом доме с первыми же морозами в кранах пропадала вода. Марина Малышева, которой не повезло проживать в этом доме, жаловалась: «Во все доме нет воды. Я хожу к соседям за водой. К нам не приезжает «Водоканал», никто не приезжает. А счета всегда предъявляют. Я никому платить не собираюсь». Счета, видимо, приходили за ту воду, которая стекала по стенам квартир и с осени по весну стояла в подвалах. В туалет жители этого дома тоже сходить не могли. Вода замерзала в трубах, в унитазах. Канализация лилась с потолка – со второго этажа на первый. Женщины, когда рассказывали о своих условиях жизни, плакали.

Из заявок в ЖЭУ №4 жильцами уже составлен целый архив. Тем не менее, ремонт в доме №81 и в соседних домах не проводился уже десять лет. Летом у слесарей не доходили руки до ржавых труб, а зимой до них было просто не добраться. Люди считали, что городские службы просто вычеркнули их с карты города: «Я звонила в мэрию, и мне там сказали, что наш дом вообще не существует». С приходом зимы жильцы несуществующего дома съезжали к родственникам. А те, кому съехать некуда, продолжали выдерживать осаду холода, сырости и равнодушия.

Кстати, даже сейчас на картах 2ГИС эти дома отмечены, значит, они по-прежнему не снесены и продолжают радовать своих жильцов.

В тот же период в Петрозаводске реализовали заграничную модель управления жилищным фондом. Руководители проекта объясняли жителям трех экспериментальных домов суть новшества. Тогда всеми коммунальными проблемами занимались специалисты из Жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ). По новому проекту, жильцы могли заключить договор напрямую с мэрией. И получить право влиять на состояние своего жилья. Став членами управляющего кооператива, они могли выбрать профессионального управляющего, который будет отвечать за все ремонтные работы, подбирать слесарей, сантехников и других работников. «Практически право решать будет предоставлено самим жителям. И если будет плохой персонал, они могут повлиять на управляющего. То есть заменить. Сейчас такой возможности практически нет – мы не можем повлиять на слесаря. Разве что достать деньги из кармана и поощрить», - пояснял Анатолий Осокин, президент форума «За достойное и доступное жилье».

Вряд ли кто-то из жителей Петрозаводска мог тогда с уверенностью сказать, на что шли его коммунальные платежи (печально, что и сегодня не может). Зарубежная метода обещала поменять дело в корне. Деньги граждан, государственные субсидии будут поступать на собственный расчетный счет жилищного кооператива. Таким образом, расходы будут на виду. Зарплата управляющего и всей ремонтной команды тоже будет выдаваться из этих денег, вовремя. А значит, и работать они будут с усердием. Тем более, что обслуживать надо будет не весь район, а в крайнем случае несколько домов.

Жители Петрозаводска к западной системе управления жильем морально были готовы. А жильцы трех 15-этажек по улице Питкярантской даже внедрили ее прототип – территориальное общественное самоуправление (ТОС). Отремонтировали подъезды, посадили консьержей, платили за удобства из своего кармана. Поэтому эти дома выбрали экспериментальной площадкой для нового проекта. «Мы, когда начинали, мы не думали ни о каких опытах. Мы просто хотели жить в нормальных человеческих условиях», - сообщила Светлана Лукина, уполномоченная дома №10 по улице Питкярантской. Новый метод управления жильем в России внедряли впервые. От того, будет ли он эффективен в Петрозаводске, зависела его дальнейшая судьба. Если жильцы этих домов с улицы Питкярантской оставят комментарии и расскажут, как сегодня обстоят их коммунальные дела, всем будет очень полезно!

Таким было 12 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.