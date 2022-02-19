Высокотехнологичный заказ на отлично выполнили на заводе Петрозаводска

На заводе «Петрозаводскмаш» ровно 20 лет назад выполняли большой и очень ответственный заказ для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Первую партию оборудования – семь специальных колонн, предназначенных для разделения нефти на различные фракции – заказчики оценили положительно, уже побывав на нашем предприятии.

Петрозаводск в свое время выиграл конкурс на право работать с Мозырским заводом. Тогда в Белоруссии на МНПЗ началась модернизация, рассчитанная на десять лет. И новое оборудование для модернизации стал изготавливать «Петрозаводскмаш». В первую очередь – для переработки нефти. На рынке нефтехимического оборудования «Петрозаводскмаш» активно работал, начиная с конца 70-х годов. В 90-е годы он работал с Киришским, Тобольским, Самарским НПЗ. Видимо, рекомендации этих предприятий помогли выиграть тендер на Мозырский заказ.

«Вот почему мы выигрываем – у нас есть техническая возможность, оснащенность оборудованием такова, например, термическая обработка этих колонн, она должна идти в сборе, так у нас есть печь термическая, которая позволяет эти колонны обработать в собранном виде. У нас есть лазерная разметка. Это оборудование требует очень точной установки тарелок внутри колонн. От этого зависит качество получаемого продукта. У нас есть лазерный разметчик, на других предприятиях такого оборудования нет. Ну и у нас, конечно, квалифицированные кадры, персонал, инженерно-технические работники»,

- сообщил Павел Федоров, директор управления нефтехимического оборудования.

Первую партию заказа уже успели оценить приемщики из Белоруссии. «Ваш завод по отзывам оставляет хорошее впечатление. Я принял пока только один аппарат, и то не полностью, а частично. Нареканий по качеству продукции никаких нет», - сказал Юрий Хозоненок, механик отдела технического надзора МНПЗ. На «Петрозаводскмаше» тоже были довольны заказом. Они выигрывали не только финансово.

«Именно такие заказы нам нужны. Высокотехнологичные, то есть трудоемкие. Сложные в производстве. Именно они дают возможность заводу имидж заработать на рынке, ведь сегодня конкуренция очень большая. И это нам позволяет на рынке хорошо закрепиться», - сказал Павел Федоров. К началу марта продукцию обещали отгрузить в Беларусь.

В Петрозаводск вновь привезли выставку экзотических животных, главным достоинством которой на этот раз стало чудесное семейство обезьян. Семейную жизнь павиана Макса можно было сравнить разве что с жизнью настоящего султана. У этого гамадрила было в неволе три жены, а в условиях дикой природы их было бы не менее 15, настоящий гарем.

-Как обезьяны находят друг друга, возможна ли у них любовь с первого взгляда?

-Любовь с первого взгляда у них обязательно бывает. Есть самая любимая среди них жена. Все происходит, как у нас, у людей, - рассказала зоолог Лидия Гурина.

Самочки в семействе павиана Макса тоже делились на любимых и нелюбимых. Но зоолог Гурина предупредила, что все может поменяться: «Сегодня она нелюбимая, а завтра она ему принесла сыночка, и она стала самой любимой. Он ее оберегает, хранит».

Макс к тому времени был уже дважды отцом. Старший ребенок увидел свет семь месяцев назад, а младший появился совсем недавно, по дороге в Петрозаводск.

«Младший сыночек – ему всего две недели. Он только делает первые шаги в своей жизни. Обезьянка придерживает ее за хвостик. То есть относится очень бережно. Как мы, люди, относимся к своим детям».

Заботливый отец в обиду свою семью никому не давал. Дразнить гамадрила не стоит – два-три самца могут запросто завалить большого льва. Недаром их называют обезьяны-убийцы. Но у нас, к счастью, до таких страстей не дошло. Посетителям собакоголовые павианы очень нравились. Публике не воспрещалось кормить их. Кстати, эти обезьяны всеядны и прожорливы, и готовы были уплетать любые гостинцы. Кстати, петрозаводчане могли тогда поучаствовать в выборе имени для новорожденного павиана. Выставка расположилась в кинотеатре «Победа».

Таким было 19 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.