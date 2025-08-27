27 августа 2025, 08:00
Воздушные замки по воле агрофирмы завелись в карельском поселке

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 27 августа в 2005 году
Жителям поселка Шуя ровно 20 лет назад бывший совхоз им.Зайцева выделил земельный пай. Но на этой земле они не могли посадить даже картошку, потому что участок был абстрактным – никто не знал, где он находится. Возмущенные пайщики собрались на сходку.

Землевладельцами жители поселка Шуя называли друг друга, вкладывая в это слова сарказм. Большинство из них более десяти лет имели право на землю. И земельный пай более чем в три гектара им выделило руководство агрофирмы.

«АОЗТ им.Зайцева был банкротом. Землю передали в мэрию. И потом ее взяла в бессрочное пользование новая организация. Не уведомив об этом пайщиков земли, не заключив с ними договор об аренде», - пояснил Юрий Павловский, пайщик. Он попробовал воспользоваться своим правом на землю, но в агрокомплексе им.Зайцева получил вежливый отказ. Тогда Юрий Алексеевич обратился в прокуратуру, где ему ответили, что вопрос можно решить только через суд.

Доказывать свое право на землю в суде собирались еще 116 жителей Шуи, которые пришли на первое собрание пайщиков. На участке они могли организовать свое хозяйство, а могли и сдать его в аренду или продать. Пока же, чтобы посадить картошку, жители Шуи платили за каждую сотку агрокомплексу 180 рублей.

«Какая-то компенсация нам нужна! Нашей землей в это время ведь кто-то пользовался, правильно?» - говорил жители Шуи Леонид Шалгуев. Вопрос собственности на землю жители поселка подняли тогда неслучайно. Все упорнее поползли слухи, что пахотные земли землевладельцы будут использовать не по назначению.

«Есть предположения, что в районе Верховья хотят эти земли перевести в другое пользование, продать по новому закону под коттеджи»,

- пояснил Юрий Павловский.

На собрание пайщики пригласили руководителей агрокомплекса им.Зайцева, но они приглашение проигнорировали. Так что вопрос о владении землей пайщики намерены были решать в судебном порядке.

...

У здания мэрии прошел пикет. Ассоциация зеленых Карелии протестовала против повсеместной вырубки тополей в Петрозаводске. «Чистый воздух», «Зеленый город», «Стоп, лесоповал!» Такими были основные требования пикетчиков, которые пришли на акцию к городской администрации. Митинг получился немноголюдным, но зеленые были уверены, что их голос услышат. Впрочем, первыми их голос услышали прохожие, а не чиновники. И даже разразились стихами на одном из плакатов:

«О тополе бедном замолвите слово!

О всех деревцах града Петрова!»

Тополя эти люди жалели не просто так.

«50 килограммов ядовитой пыли за вегетационный период один тополь забирает на себя. Это в два раза больше, чем береза, липа, и в шесть раз больше, чем клен», - объяснил Дмитрий Рыбаков, председатель Ассоциации зеленых Карелии. Пикетчики требовали не только остановить вырубку деревьев, но и начать озеленять город. В частности – принять закон о защите зеленых насаждений Петрозаводска. «Недостаток кислорода в северных широтах. А кто основной поставщик кислорода? Это деревья. А если их таким тотальным образом убирать с наших улиц, то что мы будем иметь?» - возмущалась активистка Светлана Володина.

Зеленые забили тревогу, когда после смерти девушки в результате падения дерева все тополя в городе пометили краской и собрались вырубить.  Однако, представители городских служб пытались успокоить – часто краска на тополе была всего лишь предупреждением для горожан.

«Чтобы они понимали, что это дерево потенциально может быть опасным», - заявила Марина Клименко, зам.директора комбината по благоустройству и озеленению. С начала 2005 года в Петрозаводске успели снести более двух тысяч деревьев. Чиновники заверили – в их числе были те деревья, которые представляли угрозу для жизни людей. Марина Клименко прошлась по одному из дворов и показала именно такие. С ней нельзя было не согласиться, глядя на дряхлые стволы. Горожане, особенно те, кто был свидетелем несчастных случаев, соглашались с тем, что аварийные тополя нужно вырубать.

«Обязательно спиливайте! – считал Роман Яковлевич, житель центра. – У нас четыре дерева падало. Два пацана у нас травмированы. Давно было, но было».

О правоте представителей городских служб говорили и цифры. Только из-за падения тополей с начала 2005 года сумма ущерба, причиненного петрозаводчанам, превысила 300 тысяч рублей. Так что пикет зеленых в этом случае мало кого разжалобил.

Указом Президента России Владимира Путина главный редактор карельского еженедельника «ТВР-Панорама» Алла Белозерова была награждена Орденом дружбы. Это стало настоящей радостью и для ее коллег. В тот день многие к ней пришли с цветами. Приехали ее поздравить и журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

«Мне позвонили из наградного отдела Петр Смирнов, это было в понедельник, и поздравил. Вот так и узнала, - рассказывала Алла Александровна. – Мне было приятно. Но этот день у меня совпал с днем рождения внука, внуку исполнилось три года, то есть понедельник у меня был сплошной праздник. Меня все поздравляли и радовались». Получать награды от власти, считала Алла Белозерова, не зазорно. Но вот относиться к этому надо спокойно. Наградили – значит, человек заслужил своим трудом.

«Сказать, что я ожидала такую награду или надеялась… Да нет, я такой человек, который к этому относиться совершенно спокойно. Есть – есть. Не было бы – ну что ж, жизнь на этом не кончается. Она не менее интересна, не менее, может быть, страшна без наград», - так прокомментировала главный редактор свое награждение.

-У вашего ордена очень доброе название, - отметил корреспондент.

-Да, мне очень нравится. Орден дружбы. Не за заслуги, не почета… А дружбы. Он раньше назывался – Дружбы народов. Просто дружбы – даже более человечно.

У Аллы Белозеровой были свои принципы, которым она следовала и в жизни, и в профессии: «Не врать, не лукавить. Не обижать никого! Мы и так в жизни нечаянно обижаем друг друга… А если писать для того, чтобы кому-то сделать больно – для меня это вообще неприемлемо. Для меня и для моих сотрудников». А еще Алла Александровна хотела, чтобы каждого из ее коллег наградили какой-нибудь государственной наградой. Она считала, что они этого достойны за свое служение читателям.

Таким было 27 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

