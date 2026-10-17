Не надо шутить с переводами: можно лишиться денег

Банковские алгоритмы могут принять написанные в шутку слова за маркеры нелегальных операций

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Шутливые комментарии к денежным переводам в приложении могут стать причиной блокировки банковской карты. Об этом «Банки.ру» предупредила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По её словам, чего только ни пишут весельчаки в комментариях к переводам.

«Шутливые подписи вроде "взятка", "откат" или "в общак" могут показаться безобидными, но банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию – для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя»,

– пояснила Валишвили.

Не надо с этим шутить, чтоб не навлечь на себя беду.

Регулярные переводы одному получателю с одинаковыми формулировками «за маникюр», «за ЖКУ» или «по договору» сами по себе не запрещены, но в сочетании с частыми поступлениями или фиксированной суммой могут привести к дополнительному мониторингу.

Эксперт рекомендует при частых переводах оставлять поле комментария пустым. Если операция имеет юридическое значение, лучше указать полные реквизиты документа. Для регулярных сборов внутри коллектива существуют специальные формы в банковских приложениях с указанием цели и суммы перевода.