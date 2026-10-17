Коридор Пряжинской районной больницы украсила живопись

Вдохновение – лучшее лекарство

Поход в поликлинику у многих ассоциируется с тревогой и ожиданием в очередях. Но в поселке Пряжа решили изменить привычный сценарий: теперь коридоры местного медучреждения напоминают уютную галерею.

На стенах появились картины, которые превращают ожидание приема в небольшое путешествие в мир прекрасного. Их автор – Татьяна Александровна Романькова. Удивительно, но Татьяна Александровна не профессиональный художник: она начала рисовать совсем недавно, черпая вдохновение в мастер-классах и собственном желании делиться красотой.

Ее работы поражают разнообразием техник. Здесь можно увидеть всё: от классического карандашного рисунка и масляной живописи до необычной «шерстяной акварели», вышивки лентами и картин из цветного песка. Шесть полотен, украсивших больницу, – это лишь малая доля того, что мастерица создала за последние годы.

Image

Главный врач больницы Валентина Рябова, организатор выставки, искренне верит в то, что искусство обладает целительной силой.

«Качественная медицина – это не только таблетки и процедуры. Настоящее выздоровление невозможно без душевного равновесия, добрых эмоций и комфортной атмосферы, которая помогает пациенту почувствовать себя чуточку спокойнее и счастливее»,

– подчеркивает главврач.

Теперь каждый, кто приходит в Пряжинскую поликлинику, может не просто дождаться врача, но и получить порцию вдохновения, которое, как известно, лучшее лекарство.