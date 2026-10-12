Сегодня отмечаем первое упоминание Кондопоги в писцовой книге

День 12 октября в истории Карелии и России

В этот день, 12 октября, в 1858 году в Петрозаводске состоялось торжественное освящение здания гимназического пансиона для детей канцелярских служителей. Далее в здании располагалась Мариинская женская гимназия.

А в 1930 году 12 октября в селе Сорока (ныне Беломорск) вышел в свет первый номер общественно-политической газеты «Беломорская трибуна».

12 октября 1945 года в Петрозаводске введена в эксплуатацию первая очередь швейно-трикотажной артели.

В 1987 году в этот день в Петрозаводске создан ансамбль индийского танца «Маюри» Дома культуры железнодорожников.

А 12 октября 1996 года в Кондопоге прошли празднования, посвящённые 500-летию первого письменного упоминания Кондопоги в «Писцовой книге Обонежской пятины».

В России в этот день также произошло немало значимых событий. Например, 12 октября 1768 года Екатерина II впервые согласилась сделать прививку оспы себе и наследнику престола. В 1940 году в этот день в Москве был открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.

А в 1964 году 12 октября с космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль «Восход-1». Впервые осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.

Каждый день теперь можно соотнести с аналогичной датой в истории Карелии и России, благодаря проекту Михаила Семенова «Оглянись назад». А исторических параллелях, как обычно, немало интересного.