Врач призвала не отказываться от хлеба в надежде похудеть

Диетолог: отказ от хлеба вредит здоровью

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Врач-диетолог Татьяна Солнцева предостерегла от кардинальных мер худеющих и для этого полностью отказавшихся от хлеба. Специалист призвала не лишать себя этого полезного продукта.

В хлебе, уточнила доктор, содержатся полезные вещества. Хлеб необходим организму. А чтобы снизить вес, не нужно есть его килограммами и расход килокалорий должен быть больше, чем потребление. Об этом специалист рассказала РИА Новости.

Обогащенный полезными веществами хлеб улучшает пищеварение, микробиоту кишечника и метаболизм. Это при его ограниченном потреблении, при превышении же нормы – да, может привести к набору веса.

Так, по словам диетолога, при разумном потреблении хлеба будут медленнее поступать в организм ненужные вещества – насыщенные жиры, холестерин, простые сахара. При чрезмерном поедании пусть даже и полезного хлеба велик риск набрать вес, потому что в продукте содержатся и углеводы, уточнила она.