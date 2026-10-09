Доступные источники молодости назвали россиянам

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Продукты, о которых пойдет речь, могут замедлять процессы старения. Их восемь, они богаты витаминами и просты в приготовлении. За их огромную пользу их не только можно, но и нужно включать в рацион.

Диетолог Регина Ахуньянова назвала продукты, которые могут замедлять процессы старения. Врач указала на восемь корнеплодов. Их вслед за специалистом называет интернет-газета IVBG.ru.

Так, основой рациона должны стать корнеплоды: свекла, морковь, репа, редька, редис, пастернак, сельдерей, дайкон. Они, как отметила врач, недооцененная многими пища.

Корнеплоды являются источником клетчатки – а она особенно важна для поддержания здоровой микробиоты кишечника, от которой напрямую зависят работа ЖКТ, иммунитет и то, насколько молодо выглядит человек. К тому же они помогают поддерживать оптимальный вес.

Кроме того, этот вид овощей богат витаминами, минералами и ценными фитохимическими соединениями. Корнеплоды легко помогут разнообразить рацион. Так, в ежедневном меню они могут быть в сыром виде, запеченном или в качестве дополнения к супам и гарнирам.

Корнеплоды готовятся просто и порой быстро. Так, салат из свежих овощей станет отличным дополнением и к завтраку, и к обеду, и к ужину. При этом салаты из редиса, моркови, свеклы и редьки лучше заправлять оливковым маслом или соком лимона. Запеченные корнеплоды прекрасно сочетаются с мясом, рыбой и картофелем, а также хорошо подойдут для рецептов супов и начинки для выпечки.